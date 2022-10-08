«Короче, дела неважные». Взрыв фуры на Крымском мосту: что известно

Трое погибших, полуостров закупается продуктами и бензином, создана комиссия правительства.

Утром 8 октября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Керченского моста загорелась цистерна с топливом. Через несколько часов в соцсетях стали распространять видео с камер на мосту, где взрывается следующий по автомобильному полотну грузовик. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию. Разбираемся в последствиях «инцидента».

ОБНОВЛЕНО НА 14:15 МСКТрое погибших. В том числе водитель взорванного грузовика

В Следственном комитете РФ заявили о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Их имена в ведомстве не раскрывают. Как рассказал «Новой газете» собеседник в МВД Крыма, в воде оказалось два автомобиля, в одном из них ехала семья: тела мужчины и женщины уже подняли спасатели.

— Третий погибший — водитель взорвавшегося грузовика, — сказал собеседник.

Сейчас следователи определяют статью, по которой будет возбуждено уголовное дело о гибели людей.

В то же время на самом полуострове продолжается ажиотаж в продовольственных магазинах и на автозаправках.

— Сметают крупы и консервы, сегодня с самого утра нескончаемый поток людей, — рассказала «Новой» администратор продуктового супермаркета в Симферополе Мавиле Сеитайметова. — Притом, что совершенно непонятно, что теперь будет с логистикой, мы не знаем, не возникнет ли конкретно в нашем магазине нехватки товаров в последующие дни. Наши поставщики с Кубани, готовы ли они ездить через Донецкую область и Запорожье — большой вопрос.

В то же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с заявлением о том, что дефицита продуктов в городе допущено не будет.

Официальная версия, озвученная в информационном центре Национального антитеррористического комитета, такова: на автомобильной части моста подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн, находившихся на железнодорожной части моста. Пожар удалось ликвидировать за несколько часов, судоходные арки уцелели, однако два пролета автомобильной части моста обрушились.

Движение по мосту ограничено: автобусное сообщение отменено, продажа билетов на поезда тоже остановлена, а ближайшие поезда в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга задерживаются на неопределенный срок. Проехать на автомобиле из-за обрушения тоже не получится — придется пользоваться паромной переправой, которую экстренно вернули в эксплуатацию.

Заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова заявила, что «запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток», а «новые логистические схемы» помогут избежать гуманитарного кризиса. Но ограничения на покупку бакалеи, по данным РБК, все равно ввели: в одни руки до трех килограмм. Через час крымский Минпром опубликовал опровержение с новым тезисом Мезавцовой: «Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет, и вводиться они не будут».

Купить бензин на территории полуострова пока возможно. Однако в местных пабликах расходятся видео с очередями на заправках, а в интернете появляются объявления о перепродаже топлива с наценкой:

— Уже возникли очереди на АЗС. Что будем делать с топливом? На заправках кипиш. Очереди страшные. Короче, дела неважные. А те только и говорят, что все под контролем. Где контроль? — жалуется жительница Ялты Наталья Шифер.

— Есть, конечно, и паникеры, что рванули за горячим по заправкам и в магазины за гречкой, — подтверждает депутат Керченского городского совета Виктор Сажин. — Но в целом все спокойно. Снабжение будет налажено в кратчайшие сроки, уже запускают паромы. Они будут ходить каждый час. На подобный случай давно имелись инструкции, поэтому врасплох Крым не застали.

Точные сроки, в которые будет восстановлен мост, до сих пор не называют. Но уже известно, в какую сумму обойдется ремонт моста — Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 200‒500 млн рублей.

В организации отметили, что никакой информации о страховании моста нет — как правило, государственное имущество не страхуется.

Строительством Крымского моста занималась компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». За прокладку четырех автомобильных полос и двух железнодорожных линий по 19-километровому мосту компания получила 227,92 млрд рублей.

Арина Васильчук

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