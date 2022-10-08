Стоит ли хранить деньги в долларах и евро в 2022 году

В 2022 году наблюдается крайне нестабильный курс валют в связи с напряженной геополитической ситуацией. По состоянию на 6 октября, один доллар стоит 60,25 рубля, евро – 58,23 рубля. Эти валюты демонстрируют то ослабление, то рост, и предсказать их будущее невозможно.

По словам директора по инвестициям УК “Открытие” Виталия Исакова, покупка доллара и евро – довольно рискованное решение в настоящий момент. Стоит опасаться действий, которые могут совершить недружественные страны. Например, из-за введенных санкций россияне могут в один миг лишиться возможности распоряжаться средствами на брокерских счетах.

Исаков советует покупать инструмент, торгующийся на Московской бирже, который номинирован в долларах и евро. При продаже даже в неблагоприятное время можно будет вывести все в рубли, отметил аналитик.

“Другой вариант — хранить эти валюты на банковских депозитах, и тогда, в крайнем случае, вам так же вернут эти средства в рублях по курсу”, – добавил эксперт.

Конечно, покупка наличной валюты – тоже альтернатива, но при этом необходимо позаботиться о ее сохранности, ведь возможны ограбления и потери. Храня деньги в банковской ячейке, ее необходимо оплачивать, напомнил Исаков.