Мнение: Тонкая нить моста

Вообще, только я вчера на стриме ляпнул, что как-то всю неделю ничего особенного не происходит – как нате: взорвали Крымский мост. Да так, что, как сообщают, движение по мосту теперь будет перекрыто минимум до конца октября. Что ж, попробуем проанализировать, что это и чем грозит.

Первое, что бросается в глаза – что время диверсии очевидно выбрано в щадящем режиме. В обоих аспектах: во-первых, взрывали рано утром, когда на мосту почти нет движения – минимизировали число жертв (это многие уже отметили); но во-вторых – выглядит так, что как будто специально хотели дождаться окончания курортного сезона. Представим себе, что бы было, если б такой подрыв произошел, скажем, полтора месяца назад! На полуострове б тогда застрял примерно миллион-полтора отдыхающих, у которых заканчиваются отпуска и кучи отпрысков, которым «надо в школу»! Как бы их вывозили, на чем? Особенно учитывая, что авиасообщение с Крымом как было, так и остается неработающим? Другими словами, возникло бы сразу что-то, отдаленно напоминающее гуманитарную катастрофу…

А нынче – конец первой декады октября, отдыхающих в Крыму минимум. Лепота. Так почему же СБУ (ну или украинское ГРУ) не сделали этого в разгар сезона? Ясно ведь, что если смогли в октябре, то смогли бы и в августе?

Кто-то сразу по этому поводу крикнет «Договорняк!» Но я думаю, тут можно без конспирологии. Ответ простой – потому что «частичная мобилизация». Подрыв моста в разгар сезона мог бы послужить (и наверняка бы послужил) поводом для Путина объявить мобилизацию – и это был бы для него шикарный пиар-повод. Как же! Хохлы напали на наших мирных отдыхающих! Смерть нацистскому режиму!! На таком инфофоне и мобилизация проходила бы намного веселей. Именно ПОЭТОМУ украинцы и не проводили, думается мне, крупных диверсий – по принципу «не буди лихо».

Однако теперь мобилизация уже объявлена, очередная стадия эскалации пройдена – и у украинских «мастеров диверсионных операций» руки оказались развязаны, «всё плохое уже произошло». Таким образом, руководство РФ можно поздравить с тем, что они своим 21 сентября обрекли Крымский мост на заклание – именно тем, что вынули предпоследний козырь из рукава. 21 сентября – ЧМ, начало октября – аннексия территорий, 8 октября – Крымский мост. И я боюсь, что это только начало…

Второе – военное значение. На это уже обратил внимание Шарий: диверсия на мосту вполне может быть прелюдией к наступлению ВСУ на Херсонском направлении – ведь получается, что всё снабжение российской группировки висит на «ниточке» этого моста! Плечо снабжения – это такая длинная «кишка» через весь Крым и далее на Херсон, и мост получается самый «лакомый» кусок для тех, кто хотел бы такое снабжение перерезать! Мда…

Отсюда же, думаю, ответ на вопрос, почему хитрые (тоже поставленные с Запада) системы обнаружения взрывчатки в автомобилях, которой, как хвастались, в полной мере снабжены все въезды-выезды на мост (в Ютубе полно видео от службы безопасности Минтранса, как они там всё классно оборудовали), в итоге не сработали, и грузовик с чуть ли не тонной взрывчатки на мост-таки въехал. Ответ может быть прост как три рубля: эти «системы обнаружения» не сработали, потому что их просто отключили. Причем не диверсанты, а сами же сотрудники СБ моста. И отключили не потому, что подкуплены ЦРУ или Украиной, а просто чтобы не подрываться с места каждые 5 минут – вот и всё. Еще раз повторю: через мост идет снабжение целого ФРОНТА у Херсона и далее, всем, в том числе и боеприпасами. То есть взрывчатку везут через мост всеми способами непрерывно начиная минимум с февраля! Это самое простое объяснение, и едва ли оно неверное.

Третий момент – теперь «подвисает» и сам Крым в плане снабжения. Это прямо напасть какая-то: едва удалось восстановить снабжение Крыма водой с одного конца (захватив Херсон), как встало под вопрос снабжение Крыма продуктами с другого конца – с «материка». РБК сообщает:

«Севастополь вслед за Крымом ввел ограничение на продажу бакалеи.

В Севастополе после взрыва на Крымском мосту и остановки сообщения ограничили отпуск бакалейных товаров до 3 кг или пачек в одни руки, чтобы избежать ажиотажа».

Или вот “Коммерсант”: “В Севастополе есть запас бензина и продуктов на 40 суток”.

Что тут скажешь – круто… 40 суток – конечно, хорошо, но конечность цифры не может не настораживать. Опять-таки – слава богу (и ВСУ), что хотя бы отдыхающих в Крыму сейчас мало – число «едоков» таким образом минимальное. Но если диверсии продолжатся… Оптимисты-«патриоты» скажут, что это «пустяки», так как «есть паром». Паром-то есть, но надо учесть, что его, скорее всего, будут забивать под завязку прежде всего военными грузами – надо ж целый фронт за пределами Крыма снабжать! Так что у крымчан все может быть довольно кисло, тем более, что впереди, как я понимаю, сезон штормов.

В целом – такое ощущение, что Украина в этот раз попала в очень и очень болевую точку для всей РФ. Как раз по принципу «где тонко, там и рвется». Мост, при всем его изяществе, все ж в самом деле очень тонок. И, как видим, хрупок.