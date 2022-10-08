 

Лукашенко поздравил Алеся Беляцкого с присуждением Нобелевской премии мира

08.10.2022, 17:33, Разное
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на получение Нобелевской премии мира белорусским правозащитником Алесем Беляцким.

По словам главы государства, это известие стало для него приятным сюрпризом и позволило улучшить имидж страны на мировой арене.

Президент отметил, что присуждение Нобелевской премии будет учтено на будущем судебном процессе по делу Беляцкого. Также, по мнению Лукашенко, в белорусских тюрьмах созданы настолько комфортные условия, что оттуда можно получить Нобелевскую премию. Глава государства также отметил, что из-за невозможности получить премию самим Беляцким, Лукашенко готов самостоятельно вылететь в Осло и участвовать в церемонии вручения вместо правозащитника. Президент заявил, что он как никто другой приложил руку к тому, чтобы Беляцкий получил Нобелевскую премию мира.

– Искренне поздравляю Вас с вручением Нобелевской премии мира. Столь значимое событие повысило репутацию Беларуси в мире. Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. От своей стороны хочу заверить, что я и генпрокуратура будут делать все возможное, чтобы количество белорусских нобелевских лауреатов только увеличивалось. Обещаю, что государство высоко оценит вашу многолетнюю деятельность, — говорится в официальном поздравлении.

Лукашенко заявил, что он лично тоже заслуживает Нобелевской премии. По словам президента, после недавнего запрета роста цен на товары, ему удалось полностью уничтожить инфляцию в стране. По мнению белорусского лидера, такое открытие заслуживает Нобелевской премии по экономике.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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