 

Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после взрыва на Крымском мосту

08.10.2022, 17:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, информирует компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

В компании заявили, что двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, передает ТАСС.

Ранее движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.21 / “Мы сделали внутреннее перемещение”. Арахамия заявил, что Резников не хотел возглавлять Минобороны

09.10.20 / Стало известно о болезни утонувшего актера Кафиятуллина

04.03.22 / Украинцы запустили сайт для белорусов “Останься дома”

06.03.21 / В РФ выявили 11 тыс. новых случаев коронавируса

26.06.20 / Германия готовит ответные меры на санкции США против “Северного потока – 2” – СМИ

04.07.20 / В РПЦ обеспокоились сохранностью мозаики в соборе Святой Софии

14.05.21 / “Весна пришла”. Зеленский записал видео об итогах заседания СНБО

09.11.20 / Казахстанский миллиардер Сейсембаев: Бизнес и дружба несовместимы

03.09.20 / Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 февраля 2021 года

03.08.21 / Киев дал совет Европе по «прокачке экономических мышц»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика