Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после взрыва на Крымском мосту

Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, информирует компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

В компании заявили, что двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, передает ТАСС.

Ранее движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.

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