 

В МИД прокомментировали слова Блинкена о готовности к дипломатии с Россией по Украине

08.10.2022, 17:30, Новости дня
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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности идти к дипломатии с Россией по Украине расходится с реальными действиями Вашингтона, который все больше поддерживает киевский режим, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Однако главное – это реальные шаги американцев и их сателлитов. А они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике», – передает ТАСС слова дипломата.

По словам Захаровой, от администрации США поступают публичные сигналы в контексте происходящего на Украине, они сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на развитие российско-американского диалога.

Но США наращивают поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, растет число западных наемников и инструкторов.

«И это на фоне безумных призывов Зеленского к своим хозяевам нанести по РФ превентивный ядерный удар», – подчеркнула Захарова.  

Ранее Блинкен выступил с утверждением, что власти США будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, если Москва покажет такой настрой, пока Вашингтон его не видит. В конце сентября Блинкен заявил, что Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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