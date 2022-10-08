 

Перевозчики возобновили продажу билетов в Крым и обратно на девять поездов

08.10.2022, 17:30, Новости дня
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В субботу вечером возобновилась продажа билетов на сегодня и завтра на девять поездов, следующих в Крым и обратно, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Речь идет о поездах №174 из Москвы в Евпаторию, №316 Адлер – Симферополь, №174 Евпатория – Москва, №166 Симферополь – Москва, №426 Симферополь – Кисловодск, №8 Севастополь – Петербург, №28 Симферополь – Москва, №316 Симферополь – Адлер, №76 Симферополь – Омск.

Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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