Принцесса Норвегии Марта-Луиза может потерять титул вслед за детьми датского принца Иоахима

После того, как королева Дании Маргрете II лишила титулов своих внуков – детей своего младшего сына Иоахима, возможность “жить более нормальной жизнью”, не отягощенной королевскими обязательствами, может появиться и у старшей дочери норвежского короля Харальда V Марты-Луизы. Как стало известно датскому изданию Se og Hør, Его величество всерьез задумался над тем, чтобы освободить 51-летнюю Марту Луизы от титула принцессы и тем самым лишить ее право на престол. Сообщается, что “критические встречи” на этот счет уже состоялись в начале месяца, и решение может быть оглашено уже в ближайшее время.

Пока же Марта-Луиза четвертая в очереди престолонаследования – после своего брата Хокона и его детей, 18-летней принцессы Ингрид Александры и 16-летнего принца Сверре Магнуса. Впрочем, на трон она и не претендует. Дочь короля Харальда V и королевы Сони хоть и исполняет порученные ей королевские обязанности, но жить предпочитает как обычная влюбленная женщина готовящаяся к свадьбе.

Напомним, 7 июня принцесса Норвегии Марта-Луиза и ее возлюбленный шаман Дурек объявили о помолвке – спустя четыре года отношений. До романа с принцессой голливудский шаман 8 лет состоял в отношениях с мужчиной. Впрочем, по словам пары, несмотря на необычный род деятельности Дурека, родители и родные Марты-Луизы приняли его в семью и наладили с ним хорошие отношения.

Ранее принцесса Марта-Луиза была замужем за норвежским писателем Ари Беном – они поженились в 2002 году в Тронхейме. В браке у супругов появилось три дочери: Мод, Леа и Эмма – сейчас им 18, 16 и 13 лет соответственно. У Марты-Луизы и Ари Бена было много общих увлечений, а в год свадьбы они выпустили совместную книгу, в которой рассказали о своей любви. Но в 2016 году они объявили о расставании после 14 лет брака. Два года назад, на Рождество, экс-супруг принцессы покончил жизнь самоубийством. Известие стало шоком не только для норвежской королевской семьи, но и всей страны.