Сахар подпитывает патогенную микрофлору и подавляет иммунную систему: почему нужно отказаться от сладкого при простуде

Все мы во время простудных заболеваний пьем горячие чаи, но есть одно “но”. Оказывается, что во время простуды лучше не пить сладкий чай. По словам терапевтов, употребление сладких напитков может замедлить процесс выздоровления. Стоит ли отказаться от сахара во время лечения простудных заболеваний?

Особенности влияния сахара на микробиом ЖКТ

Сахара, попадая в пищеварительный тракт, питают патогенную микрофлору, в частности кандидоз, тем самым подавляя иммунную систему. Процессы брожения, которые активно происходят в кишечнике, сильно подавляют иммунную систему. Из этого можно сделать вывод, что состояние иммунитета буквально на 80% зависит от состояния кишечного микробиома.

Рафинированный сахар моментально уменьшает активность белых кровяных телец (или лейкоцитов), задачей которых является борьба с инфекцией. Их уровень повышается, когда в организме есть инфекция, что, безусловно, вызывает воспаление, которое провоцирует недомогание и нарушает нормальные функции органов и систем.

Что лучше всего пить во время простуды

Лучше отдать предпочтение полезному зеленому чаю, потому что в нем есть большое количество биофлавоноидов – антиоксидантов. Они помогут в борьбе с простудными заболеваниями. Также важно пить чистую воду комнатной температуры, чтобы быстрее очистить организм от токсинов и сохранить силы.

Или это может быть горячий напиток с клюквой, малиной и другими ягодами без сахара с жаропонижающим эффектом, который нормализует температуру тела и поможет ему справиться с инфекцией.

Вы можете заменить сахар медом. Хотя в нем много углеводов, он также содержит ряд полезных для здоровья веществ, которые помогают бороться с простудыми заболеваниями. Ешьте только сырой мед в сочетании с травяным чаем (без кофеина и с большим количеством антиоксидантов) или намазывайте его на тосты – это полноценный прием пищи, когда вы больны.

Что еще, кроме сахара

Обратите внимание, что нельзя исключать только этот фактор. Не только сахар снижает иммунитет во время простуды. Это также может быть постоянный стресс, дефицит или переизбыток тяжелых физических упражнений, недостаток сна, скачки давления, диабет. Все, что способствует появлению хронического воспаления, увеличению веса, выработке большого количества кортизола и метаболическому синдрому, также, вероятно, способствует ослаблению иммунной системы. Сахар играет определенную роль в подавлении иммунной системы, может быть, даже большую, но он не единственный игрок.