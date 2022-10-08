Косая челка опять в тренде и сочетается со многими стрижками: несколько актуальных идей

Косая челка является просто отличным решением для современных и модных женщин. Она отлично смотрится и подходит к совершенно любой форме лица, а также стрижке. Это позволяет добавить создаваемому образу особый стиль, яркость и притягательность.

Кроме того, косая челка довольно простая в укладке, а это значит, что создание идеальной прически не будет занимать слишком много времени. Вот несколько отличных вариантов, которые подходят к совершенно любой прическе.

Косая рваная челка

Этот вариант поможет сделать совершенно любой создаваемый образ несколько дерзким и бунтарским.

Такая челка подходит под такие стрижки как каре, боб, каскад или пикси. Этот вариант лучше всего смотрится в молодежных образах.

Такая челка подойдет для девушек, не боящихся экспериментировать.

Однако ее могут выбрать и женщины более старшего возраста. В любом случае смотрится она просто превосходно.

Косая удлиненная челка

Если нравятся романтические и женственные стрижки, то такая челка станет самым лучшим вариантом. Она выглядит достаточно нежно. Косая удлиненная челка помогает несколько смягчить черты лица.

Это лучшее решение, которое будет сочетаться со всеми стрижками, независимо от формы лица женщины.

Косая угловая челка

Это вариант для женщин, ценящих элегантность в своем образе.

Такая челка станет хорошим дополнением стрижки каре, боб, каскад, гарсон или пикси. Она поможет придать образу яркость и стиль.

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Косая челка на стильные короткие пряди

Если короткие пряди, то это значит, что нравится экспериментировать со своим образом.

Отличным решением станет косая челка, сочетающаяся абсолютно со всеми вариантами стильной и эффектной короткой стрижки.

Косая челка на волосы средней длины

Такое сочетание смотрится довольно стильно и изысканно. Каре, боб, каскад или лесенка отлично выглядит вместе с косой короткой или удлиненной челкой.

Косая челка на прямые и длинные волосы

Чтобы длинные прямые волосы не выглядели слишком просто и скучно, стоит дополнит их стильным окрашиванием. Также нужно добавить косую челку, которая в последнее время действительно находится на пике своей популярности.

При выборе того или иного варианта косой челки, нужно отталкиваться, прежде всего, от формы лица.

Если сложно сделать выбор, стоит обратиться к профессиональному мастеру. Он сможет порекомендовать то, что и как лучше всего выполнить на длинных прядях, чтобы выглядеть стильно, эффектно и просто невероятно.