Хороша и анфас, и в профиль! – Личное мнение
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Совершенно точно неизвестно, есть ли у Бони мужик, но возвращается она к нему красавицей.
Свою красоту Кактус-Боня показала в запрещённой и экстремистской социальной сети:
Фото: Соцсети
«Даже лицо мое — это тоже часть этих сложных условий», — похвастала Боня своим несостоявшимся восхождением в гору.
Очевидно, что к мужику возвращаться рано. Несмотря на лицо, пережившее приключение, Кактус-Боне следует прежде восстановиться.
Впрочем, у Бони хорош и анфас, и в профиль. Природная красота — её даже в походе в гору испортить сложно. Кто не мечтает выглядеть так, как Боня? Хорошенькая настолько, что жуть берёт.
И очень хорошо, что Боня не стесняется демонстрировать свою красоту подписчикам. И мужик, если он есть, пусть привыкает. А то — с непривычки, знаете ли! — и в обморок можно грохнуться. Пусть все привыкают, в общем.
По красоте с Кактус-Боней поспорить может только Дана Борисова. Тоже прекрасные внешние данные. Но Дана в гору ещё не ходила, кажется. Так что и тут перевес на стороне Виктории.
Ещё года два и Боня вполне будет способна успешно конкурировать с эталоном красоты Волочковой. Короче, ждём.
А как вы думаете, у Бони всё-таки есть мужик?
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Источник: Лена Миро
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