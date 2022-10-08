 

Хороша и анфас, и в профиль! – Личное мнение

08.10.2022, 17:10, Разное
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Совершенно точно неизвестно, есть ли у Бони мужик, но возвращается она к нему красавицей.

Свою красоту Кактус-Боня показала в запрещённой и экстремистской социальной сети:


Фото: Соцсети

«Даже лицо мое — это тоже часть этих сложных условий», — похвастала Боня своим несостоявшимся восхождением в гору.

Очевидно, что к мужику возвращаться рано. Несмотря на лицо, пережившее приключение, Кактус-Боне следует прежде восстановиться.

Впрочем, у Бони хорош и анфас, и в профиль. Природная красота — её даже в походе в гору испортить сложно. Кто не мечтает выглядеть так, как Боня? Хорошенькая настолько, что жуть берёт.

И очень хорошо, что Боня не стесняется демонстрировать свою красоту подписчикам. И мужик, если он есть, пусть привыкает. А то — с непривычки, знаете ли! — и в обморок можно грохнуться. Пусть все привыкают, в общем.

По красоте с Кактус-Боней поспорить может только Дана Борисова. Тоже прекрасные внешние данные. Но Дана в гору ещё не ходила, кажется. Так что и тут перевес на стороне Виктории.

Ещё года два и Боня вполне будет способна успешно конкурировать с эталоном красоты Волочковой. Короче, ждём.

А как вы думаете, у Бони всё-таки есть мужик?

Источник: Лена Миро


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