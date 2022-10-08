Мнение: Почему европейские политики мало заботятся об интересах Европы

Последние месяцы мы наблюдаем, как Евросоюз разрушает сам себя. Возьмём, к примеру, подрыв Северного Потока. Совершенно очевидно, что от диверсии выигрывают США и проигрывает Европа (пример анализа). Однако ни крупные СМИ, ни политические элиты Евросоюза не рискуют ни прямо обвинять американцев, ни хотя бы включать их в число подозреваемых.

Или, допустим, ввод очередного пакета санкций, включающего в себя «потолок цен на российскую нефть». Цитирую (ссылка):

Евросоюз одобрил пакет санкций, который включает в себя введение потолка цен на российскую нефть, продаваемую в третьи страны, сообщает Bloomberg. Это решение принято вопреки попыткам США вывести поставщиков черного золота из-под запрещающих мер.

Ранее Еврочиновники, гении уничтожения Евросоюза, приняли решение об отказе от закупки российской нефти в собственных странах, поэтому и формулировка «третьи страны».

То есть, по пунктам.

1. ЕС перестанет покупать российскую нефть, которая занимает существенную часть общего объёма.

2. Предложение на европейском рынке существенно сокращается, а что при этом делают цены? Правильно, взлетают.

3. ЕС запрещает третьим странам закупать российскую нефть выше определённой цены.

4. Россия не продаёт свою нефть странам, которые собираются покупать её ниже рыночной цены.

5. Предложение на мировом рынке существенно сокращается, а что при этом делают цены? Правильно, взлетают.

6. Суверенные страны типа Китая, Индии, ЮАР и пр., которым плевать на запреты Евросоюза, покупают российскую нефть по рыночным ценам (Китай и Индия уже резко увеличили закупки).

7. Несамостоятельные страны Запада и их сателлиты могли бы решить проблемы сверхвысоких цен договорённостью с нефтедобывающими странами об увеличении объёмов добычи но тут…

8. ОПЕК+ принимает решение о сокращении объёмов добычи!

В боксе это называется «двоечка в голову».

Я привёл только два примера, однако их гораздо больше — начиная от участия европейцев в совершенно ненужной им прокси-войне против России, и продолжая опустошительной зелёной повесткой. Поведение европейских политиков кажется иррациональным, они фактически уничтожают страны, которыми руководят.

Чтобы объяснить эту странность, следует вспомнить о феномене козлов-провокаторов на скотобойнях. Так как на бойнях и мясокомбинатах пахнет смертью, выгруженным из грузовиков животным страшно, они не хотят трогаться с места. Чтобы довести стадо до места убоя своим ходом, работники скотобоен используют особо выделенных козлов, которые живут на бойнях, получают там питание и спокойно относятся к привычному для них антуражу. Такие козлы называются «козлами-провокаторами».

Увидев козла-провокатора, который ведёт себя как ни в чём не бывало, стадо овец более-менее успокаивается и охотно следует за козлом в цех. В цеху приговорённых животных распределяют по механизмам, а козлу дают что-нибудь вкусное и отводят в стойло, отдохнуть до прибытия следующей партии.

Так вот, у Германии явные проблемы, Германия вредит самой себе, это очевидно. Однако Олаф Шольц, например, весьма уважаемая в западном мире фигура. Что бы ни случилось с немецкой экономикой, как бы ни мёрз у себя в комнатушке средний немец, герр Шольц будет в порядке — при должности и при деньгах. Он останется желанным гостем на всех приёмах, он регулярно будет получать юбилейные медали и, вообще, он уже никак не выпадет из североатлантической обоймы.

А вот если господин Шольц внезапно взбрыкнёт, если он решит твёрдо отстаивать интересы Германии перед американским послом, его карьера может быстро полететь под откос. Через неделю выяснится, что он приставал к горничной, через две недели крупные СМИ сделают из него главного насильника 21-го века, через три недели его собственная команда дружно проголосует за его импичмент или как там оно у немцев называется. Герр Шольц станет изгоем в собственной стране, а его место займёт другой послушный пособник США.

Впрочем, разумеется, герр Шольц не взбрыкнёт. Система отбора, посредством которой немецкие политики делают себе карьеру, выстроена таким образом, чтобы отсеивать брыкающихся ещё на нижних ступенях лестницы — задолго до того, как они станут губернаторами или министрами, например. Поэтому если герр Шольц стал канцлером, мы можем быть уверены: он необходимые проверки на верность американцам уже прошёл.