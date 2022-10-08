 

Вечная классика среди украшений: с какой прической и одеждой носить серьги-кольца, чтоб выглядеть стильно

08.10.2022, 15:55, Разное
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Серьги-кольца никогда не покинул модный Олимп, потому что идеально сочетаются практически с любым типом одежды. Главное, правильно подобрать диаметр украшения и прическу, чтобы кольца не потерялись на фоне массы волос. Следуем модным веяниям и пополняем шкатулку новыми аксессуарами. Итак, с чем и как носить это украшение.

Вечная классика

Если вы никогда не носили круглые серьги, а теперь решились, начните с классических вариантов.

Кольца среднего диаметра, без дополнительных элементов, желательно из классических благородных металлов, они превратят вас в милую, ухоженную девушку, которая считает стиль выше моды.

Толщина колец при этом не имеет значения, но помните: чем толще серьги, тем меньше деталей должно быть на вашей одежде, особенно на верхней ее части.

Романтика

Вариант для создания летнего легкого отпускного образа. Тут можно дать волю своей фантазии. Но, как правило, девушки для романтического образв выбирают серьги с жемчужным декором. А что, смотрится благородно и легко при любом размере.

Жемчуг хорошо сочетается с шифоном и шелком, идеальным летним материалом.

Спортивный стиль

Да-да, серьги-кольца можно подбирать и к спортивным костюмам. Тут, правда, особо не разгуляешься. Предпочтение лучше отдать серьгам небольшого диаметра, которые не бросаются в глаза. Зато в дополнение к минималистическим украшениям можно смело добавить яркую помаду.

Спортивный шик? Для ежедневной носки отличная идея. Тогда к серьгам добавьте несколько слоев тонких цепочек и кулонов, пару тонких браслетов на запястья. Но не переусердствуйте, чтобы не блестксть издалека, как сорока. Одежда в этом случае должна быть однотонной, неяркий, без кричащих деталей.

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Уличный стиль

Материалы, из которых делают аксессуары, сейчас довольно обширны, и выбирать нужно, исходя из задумки образа. Например, яркие акриловые или пластиковые кольца отлично подойдут для создания уличного образа. Дополните простую футболку или водолазку объемными кольцами в тон, пара капель яркого блеска для губ, и вы – королева уличных прогулок.

Абстракция

Присмотритесь к фигурным вариантам, чтобы создать остромодный образ. Сейчас бренды делают упор на создание не просто круглых серег, их украшают камнями, лентами, придают металлу фантазийную форму. Чтобы не выглядеть попугаем, к таким серьгам подбирается одежда простого кроя. Прямой силуэт, прилегающий высокий воротник, гладкие, собранные в пучок волосы… И все внимание к деталям.


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