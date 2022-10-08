 

ВШЭ откроет факультет плановой экономики

08.10.2022, 15:33, Разное
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Высшая школа экономики объявила об открытии нового факультета, который будет выпускать плановых экономистов и специалистов в сфере административно-командного управления.

Руководство вуза считает, что в нынешней экономической ситуации именно такие кадры вскоре будут очень востребованы в России.

По словам декана факультета Павла Грудинина, Россия входит в эпоху турбулентности и перемен. Единственным возможным выходом из кризиса с дальнейшим построением коммунизма может быть только использование советского опыта и сталинских наработок в сельском хозяйстве, считает экономист.

– Спустя 30 лет после распада СССР мы вновь возвращаемся к социалистическим идеям, от которых нам пришлось отказаться под давлением Запада. Бесплатные квартиры, образование, медицина и достойная зарплата — это то, что помнят наши люди и мечтают возродить как можно скорее. Будем изучать передовой опыт Венесуэлы, Кубы, КНДР и других прогрессивных стран, чтобы сделать Россию снова великой, — сказал Грудинин.

В состав факультета войдут несколько кафедр. Студенты со второго курса смогут выбрать себе соответствующую специализацию: кафедра НЭПа, кафедра национализации и экспроприации, кафедра дефицита и спецраспределителей, кафедра ударной пятилетки имени Алексея Стаханова. Также для обучающихся предусмотрена кафедра военного коммунизма, где они смогут пройти военную подготовку и получить звание лейтенанта. Производственная и преддипломная практика будет проходить на фабрике «Большевичка» и в совхозе имени Ленина с выездом на картошку.

Преподавание на факультете будут вести опытные экономисты и марксисты Сергей Глазьев, Геннадий Зюганов, Константин Семин, Валерий Рашкин, Сергей Удальцов, Николай Платошкин. В число приглашенных преподавателей вошел либертарианец Михаил Светов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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