Забастовки снова начались на французских объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil
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Во Франции на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil начались забастовки, сообщают СМИ со ссылкой на профсоюз CGT.
Отмечается, три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil.
«У нас около 70% забастовщиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя CGT в ExxonMobil.
Напомним, на прошлой неделе профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год из-за высокой инфляции.
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