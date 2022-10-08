 

Забастовки снова начались на французских объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil

08.10.2022, 14:45, Новости дня
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Во Франции на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil начались забастовки, сообщают СМИ со ссылкой на профсоюз CGT.

Отмечается, три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil.

«У нас около 70% забастовщиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя CGT в ExxonMobil.

Напомним, на прошлой неделе профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год из-за высокой инфляции. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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