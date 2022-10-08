Гросси планирует отправиться в Россию и затем на Украину для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время поедет в Россию, а затем вернется на Украину, чтобы договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Возобновление обстрелов единственного источника внешнего электроснабжения станции является чрезвычайно безответственным. Запорожская атомная электростанция должна быть защищена», – передает РИА «Новости» слова Гросси.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Гросси во время предстоящих поездок в Киев и Москву проведет консультации в связи с указом президента РФ Владимира Путина о переходе Запорожской АЭС в федеральную собственность.

Сейчас из-за обстрелов ВСУ повреждена последняя линия связи, соединявшая Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины.

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