 

В компании Deutsche Bahn заявили, что сбой в движении поездов в Германии был вызван диверсией

08.10.2022, 14:45, Новости дня
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Остановка движения поездов на севере Германии в субботу утром была вызвана диверсией на кабелях, сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn.

По словам представителя Deutsche Bahn, остановить движение поездов на севере Германии пришлось из-за диверсии на кабелях. Простой был почти три часа, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что органы безопасности уже ведут расследование происшествия.

Ранее компания Deutsche Bahn сообщила о технических неисправностях, в результате которых было полностью парализовано движение поездов дальнего следования на севере Германии, сбой коснулся маршрутов, проходящих по федеральным землям Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн, были отменены поезда из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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