Пэрис и Джанет Джексон публично развеяли слухи о своей многолетней вражде

Неделя моды, завершившаяся на дня в Париже запомнится не только впечатляющими фэшн-шоу, но громкими примирениями. Вслед за воссоединением в семействе Бекхэмов забыть о многолетний недопониманиях и конфликтах решили и родственники Майкла Джексона – его 24-летня дочь Пэрис и сестра, 56-летняя Джанет. Обе появились на одном из мероприятий модной седмицы, после чего Джанет опубликовала в соцсетях их совместную фотографию.

Так приятно встретиться с моей прекрасной племянницей, – подписала она снимок.

Этот жест Джанет Джексон очень показателен. С тех пор, как 13 лет назад умер Майк Джексон, у Джанет и Пэрис сложились непростые отношений. И этому способствовал ряд эпизодов, самый громкий из которых произошел в 2013 году. Тогда в СМИ попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена ссора Джанет с племянницей. По словам очевидцев, сестра Майкла Джексона была резка с девочкой и называла ее “избалованным ребенком”. Позже представители семейства Джексон, конечно, все это опровергли. Тем не менее, на свадьбу Джанет с Виссамом аль-Маном, с которым та развелась спустя три месяца после рождения их первенца, Пэрис не явилась. Также ее не было и на церемонии вручения наград Billboard Music Awards 2018, когда ее суперзвездная тетя получила награду Icon Award.

В каждой семье бывают моменты травмы, горя, разлуки, любви, единства, племени, боли, всего. В моей таких моментов больше, чем у других. Наша драма транслируется по всему миру через средства массовой информации. Но это не значит, что наши семейные проблемы чем-то отличаются от ваших. Разве что наши только что обнародованы, – написала тогда Пэрис в соцсетях.