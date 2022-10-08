Объемная стрижка, наполненная изысканностью и стилем: выбираем модный боб на 2022 год

Многослойная стрижка боб длиной до подбородка, отличается своей красотой и изысканностью. Пряди обрезаются так, чтобы они были разной длины. Это позволяет придать прическе очень красивую форму. Многослойная стрижка боб хорошо подходит большинству женщин.

Несмотря на то, что короткие волосы требуют гораздо меньше усилий, чтобы выглядеть ухоженно, однако, все же укладку делать обязательно.

Вот несколько самых популярных вариантов стрижки боб длинной до подбородка.

Перевернутый боб

Многослойная прическа на светлые волосы выглядит просто потрясающе. Со стрижками длиной до подбородка прекрасно смотрятся пляжные волны, добавляя образу стиль.

Многослойный боб до подбородка

Стрижки до подбородка прекрасно подходят для придания тонким волосам большего объема.

Добавив к этому стильную градуировку, можно еще больше подчеркнуть красоту прядей. Для создания великолепного женственного образа стоит при укладке использовать круглую щетку и сухой текстурирующий спрей

Растрепанная стрижка с пляжными волнами

Это интересный вариант несколько неряшливой прически с пляжными волнами. Можно попробовать добавить самые различные вариации слоев для получения еще более интересного образа.

Пляжные волны могут несколько смягчить тупой боб. Выполнить их можно при помощи щипцов для завивки, а затем зафиксировать прическу лаком легкой фиксации, чтобы пряди оставались подвижными и струящимися.

Боб до подбородка со слоями

Стоит сделать такую многослойную стрижку, чтобы придать своим волосам объем и текстуру.

Многослойный боб отлично подходит для тонких волос и средней густоты.

Для укладки стоит использовать круглую щетку.

Многослойный боб до подбородка

Такая стрижка помогает красиво дополнить образ и стиль. Стоит сделать многослойный боб, если требуется добавить объем и форму тонким волосам.

Такая прическа требует обслуживания каждые 4-6 недель, чтобы сохранить ее красивую форму.

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Вывернутый многослойный боб

Такая стрижка помогает добавить динамики волосам. Боб длиной до подбородка со слоями идеально подходит для тонких волос, так как позволяет придать прядям более объемную форму.

Строит добавить мягкие волны при помощи плойки или же утюжка. В завершение нанести текстурирующий спрей.

Многослойный боб с боковым пробором

Такая стрижка отлично подходит для длинной и круглой формы лица и помогает добавить дополнительный объем тонким волосам.

Пряди мягко обрамляют лицо и помогают придать образу женственность.

Короткий боб со слоями и челкой

Такая стрижка просто идеально подходит для любой структуры волос. Многослойный боб может как добавить объем, так и убрать вес волос.

Челка является отличным дополнением такой прически и подчеркивает глаза.

Укороченный многослойный боб

Этот вариант стрижки идеально подходит для женщин, которые хотят добавить своим волосам немного объема на макушке.

С такой стрижкой можно практически мгновенно получить отличный результат и не тратить слишком много времени на укладку. Все что нужно, так это просто высушить пряди феном и уложить при помощи круглой расчески.

Короткий боб со смешанными слоями

Для густых волос просто отлично подходит вариант короткого боба со смешанными слоями.

Наслоение прядей помогает убрать лишний объем и обеспечивает динамику. Может потребоваться дополнительная укладка, поэтому, стоит обсудить все это со стилистом.