После обильной трапезы или в качестве вечернего перекуса: в какое время можно есть финики, а когда лучше воздержаться

Плоды финиковых пальм хорошо еще в древности были известны людям как очень ценный и полезный продукт. И это правда, поскольку финики богаты белком, углеводами, в том числе клетчаткой, а также множеством витаминов и минералов. Но включать этот фрукт в свой рацион следует с осторожностью и не всегда.

Особенности фиников как продукта питания

Мы хорошо знакомы с финиками в виде сухофруктов, в которых повышена концентрация питательных веществ. И это важный нюанс, поскольку не все вещества могут быть полезны в больших количествах каждому без исключения. Например, те же клетчатка и сахар вполне могут провоцировать и негативные процессы в организме.

Минимизировать нежелательные риски поможет знание о том, когда и как лучше употреблять финики.

В какое время финики полезны

Вот обстоятельства, при которых этот фрукт можно есть без опасений:

В качестве вечернего перекуса. Финики вполне уместны как перекус перед сном именно благодаря клетчатке. Она медленно переваривается, помогая нам дольше сохранять чувство сытости посреди ночи. За завтраком. Финики можно использовать как дополнение к утренней трапезе, придающее характерную сладость основному блюду. Перед тренировкой. Для любителей физической активности финики ценны содержанием углеводов, которые медленно высвобождаются, обеспечивая стабильный приток энергии. Рекомендуется съедать за 30-60 мин до занятий 2-4 финика. В качестве полдника. Сочетание клетчатки и сахара замедляет повышение уровня сахара в крови, что позволяет нам чувствовать себя энергичными и под вечер. В состоянии голода. Как калорийный продукт финики быстро утоляют чувство голода. Еще большего эффекта можно добиться, сочетая этот фрукт с арахисовым маслом.

Когда употребление фиников лучше ограничить

Наш организм может переваривать еду в любое время, но не всегда это будет полезно для здоровья. Вот случаи, когда лучше не есть финики или сократить порцию:

После обильной трапезы. Клетчатка долго переваривается, и усиление чувства сытости после плотного обеда скорее приведет к дискомфорту. Синдром раздраженного кишечника. У людей с таким диагнозом углеводы плохо перевариваются. Кроме того, фруктоза в финиках может вызвать расстройство желудка и вздутие живота. Аллергия. Такая реакция на финики встречается редко, но бывает. При наличии признаков повышенной чувствительности организма к этому фрукту стоит предварительно получить консультацию у врача. Диарея или жидкий стул. В финиках содержится так называемый сахарный спирт (сорбит), который может усиливать перистальтику в кишечнике. Если есть такая предрасположенность, то лучше пересмотреть рацион с финиками. Во всяком случае, это касается периодов обострения.

В остальном финики – вполне дружелюбный для нашего организма продукт, который отличается редким набором полезных веществ. К плюсам этого заморского фрукта стоит отнести и многообразие вариантов его применения. Его можно употреблять как в самостоятельном виде, так и в качестве добавки к различным блюдам, причем не только десертным.