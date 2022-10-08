Мнение: Польша делит российские деньги, заключённые платят за свет, британцы опасаются за газопроводы

1. Поляки потребовали с Германии репарации за Вторую мировую, а от Чехии – немного «спорной» земли на границе. У России поляки пока что ничего не выпрашивают, потому что понимают, что в игру «откуси кусок у соседа» можно играть вдвоём. Однако на наши денежки польские власти уже позарились. Премьер-министр Моравецкий предложил разделить замороженные на Западе российские активы между Евросоюзом, Украиной и Польшей (ссылка).



Понятно, почему западные правительства и банки не торопятся передавать украденные ими российские денежки Киеву, несмотря на многократные запросы украинских властей. Во-первых, нет смысла давать деньги украинцам, если можно забрать их себе.

Во-вторых, там всё-таки держат в уме сценарий, при котором после окончания военных действий придётся возвращать России украденное. Если же отдать замороженные активы Украине или полякам, вернуть их обратно будет уже невозможно.

2. Польские власти оказались на удивление мелочными. Вот как они ведут борьбу с энергокризисом (ссылка):



С польских заключённых решили брать плату за электроэнергию – 20 злотых (240 рублей) с каждого заключенного за использование электроприборов в камере. Эту сумму должен заплатить каждый заключенный за дополнительные (кипятильник, телевизор, музыкальный проигрыватель и т.д.) электрические устройства в камере в первый рабочий день месяца. Если он не заплатит, долг будет взыскан после его освобождения.

3. Помимо США, главными подозреваемыми в подрыве «Северных потоков» являются Польша и Великобритания. Понятно, что подобная диверсия не могла быть осуществлена без санкции американцев, они главные ответственные в любом случае. Но им, конечно, было бы выгодно, если бы сам подрыв осуществили другие страны, те же британцы или поляки, чтобы когда правда выйдет наружу (пускай даже через много лет), развести руками и сказать, что США тут ни при чём, не уследили за союзниками по НАТО.

Техническая возможность подорвать газопроводы была у Британии. В Северном море проложено несколько британских газопроводов, там умеют с ними работать. Кстати, внезапно, британцы озаботились их безопасностью (ссылка).

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о планах страны закупить два специальных корабля, целью которых будет защита трубопроводов, а также подводных кабелей, сообщает ТАСС.

«Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — заявил глава Минобороны.

Построить/оснастить такие корабли британцы рассчитывают очень быстро, до конца 2023 года. Кажется, технологии у них уже готовы. Возможно, они их даже уже успели применить.