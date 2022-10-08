Глава «Лиги защиты интересов ветеранов» разоблачил фальшивые Telegram-каналы, пишущие от лица бойцов «ЧВК Вагнера»

В Сети появилось множество ресурсов, распространяющих информацию от лица «ЧВК Вагнер». Однако абсолютное большинство из них не имеет к бойцам никакого отношения. В связи с этим лава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев сделал заявление, которое опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«В последнее время появилось большое количество различных ТГ-каналов и групп в социальных сетях, которые высказывают различные мнения от имени бойцов «ЧВК Вагнер». Прошу относиться к этому осторожно», – говорится в сообщении Трошева.

В компании «Конкорд» подтвердили заявление Андрея Трошева, а также опубликовали список ресурсов, которые не имеют отношения к «ЧВК Вагнера». В него попали Telegram-каналы «Вагноровец» и «На марше Z». В дальнейшем список будет пополняться.