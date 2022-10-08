Мнение: Имидж для устойчивости

Как ресурс имиджа помогает сохранять устойчивость даже в самые тяжелые времена?

Затасканные уже всеми цитаты из Бетельгейма про чистку зубов для узников лагерей и из Франкла про бритье в концлагере действительно важны.

Вот совет старого заключенного у Бетельгейма: «Если хочешь быстро сдохнуть, тогда можешь не есть. Но если ты решил выжить, то запомни: во-первых, ешь всякий раз, когда дают есть, во-вторых, спи или читай, когда представится свободная минута, и, в-третьих, чисти зубы по утрам».

А вот совет заключенного у Франкла: «Но об одной вещи я вас просто умоляю, – продолжал мой коллега. – Брейтесь ежедневно, несмотря ни на что, даже если для этого приходится пользоваться осколком стекла… даже если за него придется отдать последний кусочек хлеба. Вы будете выглядеть моложе, и скобленые щеки будут более розовыми. Если вы хотите остаться в живых, есть только один путь: выглядеть пригодными для работы. Если вы даже просто прихрамываете, скажем, у вас натерта пятка, и эсэсовец это заметит, он отзовет вас в сторону и наверняка отправит на газ».

Обратите внимание, чистка зубов описана в ряду таких важных для выживания дел как еда и сон. Здесь же упомянуто чтение, которое позволяет перенести фокус с ужаса на что-то дающее силы, и чистка зубов, которую нельзя рассматривать только как заботу о здоровье.

Не менее важно в чистке зубов сопротивление тому разложению, которое переживает человек, махнувший рукой на себя.

Улыбка и речь – это не просто выражение эмоций и формулировка мыслей. Это способы установить связи с другими людьми. Когда вы улыбаетесь кому-то или обращаетесь с речью, вы устанавливаете связь и такая связь как электрическая цепь, по которой ваша фигура в поле способна наполняться энергией. Чем более вы симпатичны и интересны людям, тем больше ваша фигура в поле получает энергии.

Эта выражается, например, в том, что для вас открываются дополнительные возможности, с вами ищут контакта, вам делают полезные предложения, вас продвигают на социальной лестнице или даже на социальном лифте, вам предлагают лучшие условия, то есть симпатия и интерес людей конвертируются в материальные и физические выгоды. Но не только. Энергия, которая растит вашу фигуру, поступает не только опосредованно, но и прямо. Буквально симпатия = рост фигуры, поскольку количество симпатии – это значимость, а рост фигуры – это рост значимости.

Пожалуйста, не путайте это с “ростом самооценки”, как делают многие. Если у вас адекватная самооценка, вы фиксируете реальный рост своей фигуры, когда он есть. Но самооценка – это просто линейка, которой вы делаете замеры. Те, кто считают рост самооценки целью, встают на путь самообмана. Они добиваются не роста своих результатов, а роста самооценки, то есть роста короны, пока их результаты падают.

Если вы вообразите симпатию на пустом месте и поверите в нее, ваша самооценка действительно может подняться, но это произойдет за счет иллюзий, вызвав в вашем поле большие разрушения. Мы же говорим о реальном росте фигуры, который происходит благодаря росту симпатии к вам, даже если вы на это не обращаете особого внимания.

Не выглядеть грязным и опустившимся – это тот минимум, который вызывает лояльность окружающих. В условиях, когда грязными и опустившимися закономерно стали все, такое отличие может вызывать даже симпатию. Чем лучше вы выглядите для своих лет и своих физических и материальных возможностей, тем больше вы вызываете симпатию. Очень важно понимать условность таких оценок. Никто не сравнивает ребенка и старика, очаровательным может быть и тот и другой с учетом разных возможностей.

Франкл подробней толкует ту же самую мысль. Ухоженный человек выглядит не только более молодым и здоровым, он выглядит психически стабильным, он выглядит социально адекватным, он вызывает желание с ним сотрудничать даже у врагов, тем более у друзей.

Самооценка – это уникальная функция человека, которая дает возможность смотреть на себя объективно, как если бы вы были другим человеком и смотрели на себя извне. Это очень полезная функция для эффективного управления собой. К сожалению ради получения удовольствия большинство людей завышают и деформируют свою самооценку с помощью короны, меняя реалистичное самовосприятие на иллюзорное. Корона не только не дает устойчивости, она расшатывает и те опоры, которые были.

Совсем другое дело реальная прокачка имиджа.

Не важно с какого уровня вы начинаете. Будь вы даже в самом запущенном состоянии, начиная чистить зубы, бриться и причесываться, вы восстанавливаете свою фигуру в поле. Это происходит даже в том случае, если вас никто не видит, достаточно того, что вы сами видите себя. Ваша фигура уже становится больше и крепче.

На первых этапах имеет значение даже не результат, а само направление энергии в ресурс имиджа, то есть любая работа над своим внешним обликом. Независимо от результатов заниматься собой уже полезно, это помещение локуса контроля в границы, а фокуса – на свой ресурс. Обратите внимание, это совсем не то, что называется «фокус на себе», так мы называем копание в себе, анализ своих переживаний. Держать фокус на себе продолжительное время вредно, его можно помещать ненадолго для саморефлексии. В остальное время фокус должен быть на ресурсах, то есть на какой-то полезной деятельности, полезной для себя и других. Каждый из 12 ресурсов – такая деятельность. И занимаясь своим имиджем, вы находитесь в нормальном энергетическом состоянии.

Вот почему даже если нет пока внешнего результата, то есть имидж ваш не стал лучше, вы все равно получаете больше устойчивости и некоторый рост своей фигуры.

А когда появляются первые результаты, устойчивость и рост фигуры становятся больше.

В период сложностей и особенно болезней большинство людей перестают обращать внимание на свой внешний вид и это подрывает их устойчивость. Опытные врачи рассказывают, что те больные, которым не безразлично как они выглядят, имеют больше шансов поправиться. Отношение к своем внешнему виду – лучший маркер депрессии или ее отсутствия. И лучший способ справиться с начинающейся депрессией – обратить внимание на свой имидж, заняться своим внешним видом.

Это не просто способ “отвлечься” от проблем, это возможность стать сильней, чтобы справиться с проблемами.

Это не значит, что вместо решения проблем надо погрузиться в ресурс имиджа. Это означает только, что нельзя об имидже забывать, надо уделять ему время даже в самые сложные периоды.

Друзья, удается переводить фокус на имидж? Что делаете в этом направлении?