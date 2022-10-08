 

Мнение: Грунт

08.10.2022, 14:00, Разное
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Вызывает вопрос характер и уровень разрушений Крыского моста по сравнению, к примеру, с Антоновским, который подвергается регулярным и точным ракетным обстрелам.

Однако, скорее всего, объяснение уже известно. Известный украинский мостостроитель Георгий Росновский ещё несколько лет назад предупреждал, что выбранное для прокладки моста место крайне неудачно с точки зрения геологии дна:

«В свое время я предлагал строительство моста чуть севернее паромной переправы в узком месте пролива, который должен был соединить Крым с косой Чушка на российском берегу. Там геология больше располагает к подобным сооружениям. Понимаете, чем южнее, тем глубже находятся коренные грунты. Ближе к острову Тузла расположена сеть глубоких грязевых вулканов, которые могут “дышать”, вызывая колебания грунта»

По всей видимости, взрыв грузовика на мосту воздействовал на опоры, которые и без того находятся в динамике колебаний, вызываемых непригодными для эксплуатации такого сооружения грунтами, что и привело к кратковременному сверхнормативному смещению опор и «складыванию» полотна дороги.

Если Антоновский мост стоит на грунте, который соответствует нормативам, то Крымский мост буквально «плавает» в илистых и грязевых отложениях. Неудивительно, что в итоге получилось то, что получилось.

При известном презрительном отношении Путина к «СНиПам-хрипам» удивительно, что мост вообще дождался диверсии. Фарт, не иначе.

Источник: Эль Мюрид


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