 

Ритуальная фирма «Мемориал» из Армавира по ошибке получила грант от Нобелевского комитета

08.10.2022, 13:33, Разное
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Поставщик ритуальных услуг из Армавира ООО «Мемориал» получил на свой валютный счёт в «Газпромбанке» 333 тысячи американских долларов с подписью к транзакции Nobel prize (Нобелевская премия).

Об этом сообщил директор фирмы Арташес Давтян.

– Не знаю, что это за щедрый клиент и откуда. Хозяин рынка – живой, мы вчера с ним отдыхали, прокурор, глава МВД, мэр города – все на месте. Это мои родственники, поэтому информация из первых уст. Возможно, из Москвы кого-то привезут, – пояснил бизнесмен.

Через 2 часа после совершения транзакции выяснилось, что Нобелевский комитет по ошибке перевёл деньги не правозащитному центру «Мемориал», ликвидированному по решению суда после заявления от прокуратуры, а юрлицу с идентичным названием. В связи с инцидентом фирме из Армавира направлено уведомление о необходимости вернуть средства на счёт отправителя.

– Возвращать ничего не будем, мы уже перевели их в другой банк и положили на депозит, – ответил на претензии Нобелевского комитета Давтян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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