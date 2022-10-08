Не слишком коротко, модно и не требуют сложного ухода: 10 стрижек средней длины для женщин старше 60

Стрижки средней длины для женщин 60+ могут доходить до плеч или опускаться чуть ниже. Такие прически не требуют сложного ухода. Они предусматривают разнообразные варианты укладки. Вы всегда сможете стилизовать их под ваши черты лица и личные предпочтения. В статье мы приведем несколько идей стрижек средней длины для женщин старше 60 лет.

Классическая многослойная прическа

Если вы сделаете классическую многослойную прическу, то не ошибетесь. Благодаря мягким слоям около лица, она создает омолаживающий эффект. Когда волосы лежат на плечах, это позволяет кончикам игриво выбиваться.

Эта прическа легко укладывается феном с круглой щеткой. Обязательно приподнимайте корни прядей при сушке, чтобы придать шевелюре объем.

Стрижка до плеч с тонкой челкой

Эту стрижку можно сделать на большинстве типов волос. Она выполняется с помощью бритвы. Густые и длинные слои омолаживают облик, особенно если вы уложите их небрежными волнами.

Классический удлиненный боб

Если вы хотите выглядеть модно и элегантно, то рассмотрите классический удлиненный боб с боковым пробором. Эта стрижка идеально подходит для тонких волос.

Если создать длину прядей чуть выше плеч, стрижка будет красиво обрамлять лицо. Для укладки используйте фен с круглой щеткой и разглаживающий крем.

Боб-каре средней длины

Если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели гуще и пышнее, обратите внимание на боб-каре средней длины. Эта прическа с текстурированными тонкими слоями и боковой челкой красиво подчеркивает скулы и другие черты лица.

Лохматая стрижка с челкой-шторкой

Лохматая стрижка с челкой-шторкой придает текстуру и интерес вьющимся прядям. Она оживляет тусклые волосы.

Эта прическа имеет множество вариаций – от мягких и классических до смелых и модных. Обязательно поговорите со стилистом, чтобы узнать, какая модель этой стрижки подходит к вашему лицу.

Удлиненный перевернутый боб

Удлиненный перевернутый боб красиво смотрится на седых волосах. Вам необходимо поддерживать их чистый серебристый цвет с помощью фиолетовых шампуней.

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Отличительная черта этой стрижки – резкий переход от коротких волос на затылке к более длинным прядям спереди. Это визуально подтягивает лицо и позволяет выглядеть моложе.

Стрижка средней длины с завитками и растушеванными слоями

Эта стрижка универсальна и подходит для волос любой текстуры. После мытья завейте кончики феном с круглой щеткой или плойкой. Затем нанесите на шевелюру лак легкой фиксации.

В промежутках между днями мытья волос наносите на корни сухой шампунь.

Лохматая прическа с перистой челкой

Лохматая прическа с перистой челкой создает лифтинг-эффект. Она визуально подтягивает черты лица и скрывает морщины на лбу.

Укладывайте волосы с помощью крема для завивки. Он придаст завиткам естественную форму.

Угловой боб длиной до ключиц

Угловой боб длиной до ключиц гармонично выглядит в сочетании со светлым мелированием. Эта прическа отличается большим объемом на затылке и красиво уложенными боковыми прядями со скошенным срезом. Она создает визуальный эффект очень густых волос.

Легкая стрижка для седеющих волос

Стрижка со слегка текстурированными концами идеально подходит для седых волос. Если ваши пряди становятся серебристыми, но вы не готовы к короткой прическе, то лучше выбрать среднюю длину. Чтобы оживить шевелюру, сделайте асимметричную укладку и создайте на голове легкие волны с помощью плойки.

Заключение

Перечисленные прически требуют посещения парикмахерской каждые 6 – 8 недель. Это позволяет поддерживать форму волос и избежать сечения кончиков.