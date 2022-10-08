 

В крупном военном конфликте Франция удержала бы не больше 80 километров фронта

08.10.2022, 12:54, Разное
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Если бы Франции пришлось участвовать в конфликте вроде украинского, она смогла бы удержать не более 80 км фронта, пишет Valeurs actuelles. Как поясняет издание, в вооружённых силах страны служит всего 25 тыс. человек и существует серьёзная нехватка средств. Это серьёзно ограничило бы шансы на победу, отмечает издание.


AP

Если бы Франции пришлось участвовать в конфликте, подобном украинскому, она смогла бы удержать не более 80 км фронта, и это серьёзно ограничило бы её шансы на победу, пишет Valeurs actuelles.

На Украине, к примеру, часть боевых действий проходит по линии фронта протяжённостью более 1000 км. Военные аналитические центры также считают, что поле битвы для сухопутных войск может простираться на глубину до 500 км — это расстояние необходимо для нанесения ударов по тылу противника, его командным центрам, районам снабжения и логистическим цепочкам. Таким образом, в случае крупного сражения Франции и её 25 тыс. военных пришлось бы туго, констатирует журнал. 

Одна бригада французской армии, насчитывающая 6 тыс. человек и 150 единиц техники, способна удерживать около 20 км. Это значит, что сухопутные войска смогут эффективно удерживать только 80-километровый участок фронта, пишет издание. Что касается военно-воздушных сил и военно-морского флота, то они будут сосредоточены на выполнении собственных задач и не смогут восполнить недостатки.

Как поясняет издание, во французской армии, составленной из «пробников», которая всегда предпочитала иметь в наличии все средства, но в небольшом количестве, не хватает людей, в отличие от устроенной по тому же подобию американской армии. Франции также остро не хватает материальных средств, будь то ракеты, боеприпасы или беспилотники. Как отмечается в статье, эти недостатки до сегодняшнего дня игнорировались, но в период конфликта на Украине снова начинают широко обсуждаться.

 


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