“Хочу переломить ход истории”: Ева Мендес объяснила, почему больше не снимается в кино

8 лет назад, родив своего первенца, Ева Мендес поставила свою актерскую карьеру на паузу, и с тех пор ни разу не появилась ни фильме, не в сериале. И пока ее муж Райан Гослинг делает головокружительную карьеру в Голливуде, сама Ева занимается детьми, домом и проектами, не имеющими никакого отношения к киноиндустрии. Но этим только подогревает интерес к собственной персоне. Когда актриса вернется к съемкам – вопрос, волнующий сотни ее поклонников и журналистов, выдвигающих разные гипотезы на этот счет. Внести в него ясность решила сама Мендес. В в своем микроблоге она опубликовала пост, в котором заявила, что не переставала быть актрисой и ее затянувшийся декретный отпуск – всего лишь реакция на предлагаемые ей сценарии:

Я никогда не переставала играть. Я хотела быть дома со своими малышами, и, к с счастью, другие мои бизнес-проекты позволили мне это сделать лучше, чем съемки в кино. К тому же, меня просто не волновали стереотипные роли, которые мне предлагали в то время. Особенно после работы над фильмом “Как поймать”, который был проектом мечты. Это был фильм, после которого мне хочется играть что-то проходное. Но в чем смысл этого поста? Я просто хочу переломить ход истории. Я никогда не сдамся, – написала Мендес в соцетях.

Напомним, что Ева Мендес и Райан Гослинг вместе с 2012 года. Они познакомились на съемочной площадке фильма “Место под соснами” и почти сразу закрутили роман. Райан был очарован тем, с каким аппетитом Ева уплетала шоколад и кукурузу в перерывах, и, по собственным словам, был счастлив найти девушку, не изнуряющую себя диетами. 12 сентября 2014 года на свет появился первенец актеров – дочка Эсмеральда Аманда, а двумя годами позже, 10 мая 2016-го у них родилась еще одна девочка – Аманда Ли. Впрочем, несмотря на неугасающую романтику в отношениях, Мендес и Гослинг не спешат идти к алтарю и никак не комментируют свою позицию.