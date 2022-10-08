 

Минобороны откроет горячую линию, чтобы можно было сообщить о соседях, не празднующих Новый год

08.10.2022, 11:33, Разное
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Министерство обороны сообщило, что нет никакой необходимости отказываться от праздничных мероприятий в новогодний период. Это касается как региональных и муниципальных властей, так и рядовых граждан.

В ведомстве подчеркнули: уклонение от участия в новогодних торжествах может быть расценено «в отрицательном порядке» и в этом случае приведёт к «принятию мер и прочему реагированию». В декабре планируется даже открыть горячую линию, по которой граждане смогут сообщить о своих соседях, которые не празднуют или «празднуют недостаточно, не проявляя радость в объёмах, соответствующих календарному моменту».

– Это могут быть уклонисты, иностранные диверсанты, пацифисты или лица, не поддерживающие решения органов государственной власти, – предупредили военные.

Чтобы Новый год был отмечен в полном объёме, к процессу привлекут гражданских сотрудников МО и запасников. К концу ноября планируется выдать им «принадлежности для осуществления празднования и дальнейшие инструкции».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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