 

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин остановили бракоразводный процесс и снова надели кольца

08.10.2022, 10:30, Разное
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История о сведении тату с портретом супруги, обвинениях в махинациях с семейным бюджетом и по итогу требованием Дженнифер Флавин развода, для Сильвестра Сталлоне оказалась со счастливым концом. Суд Флориды официально закрыл дело по бракоразводному процессу – по взаимной просьбе обои супругов и заверениями, что они “вместе и счастливы”. Подтверждение их словам –  на свежих папарационных снимках, на которых пара запечатлена в минувшую пятницу во время прогулки на Манхэттене. Сталлоне и Флавин, которые вместе уже 25 лет, не стеснялись своих чувств: они обнимались и целовались на глазах окружающих, а на их безымянных пальцах снова блестели обручальные кольца. 

Стоит отметить, что  конце сентября Сталлоне уже намекал на воссоединение пары – он неожиданно опубликовал в личном блоге несколько семейных фотографий, на которых  позирует вместе с женой. После этого представители актера рассказали, что супруги разобрались с претензиями друг к другу и решили не ставить точку в отношениях.

Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. И сейчас у них все хорошо, они очень счастливы, – заявили инсайдеры.

Напомним, Сталлоне и Флавин познакомились в 1988 году в ресторане в Беверли-Хиллз, Калифорния, и поженились девятью годами позже, в 1997-м. Они отметили серебряную свадьбу всего несколько месяцев назад. У пары три общих дочери: 120-летняя Скарлетт, 24-летняя Сикстина и 26-летняя София. Помимо дочерей у актера также есть 44-летний сын Сирджео Сталлоне от предыдущего брака актера с Сашей Зак. Отметим, что второго сына, Сейджа, бывшая пара потеряла в 2012 году – он трагически скончался от сердечного приступа в возрасте 36 лет. 


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