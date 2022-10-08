 

Мнение: «Крымский мост» атаковали диверсанты?

08.10.2022, 10:25, Разное
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«Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы»,— заявил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Пишут, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

Национальный антитеррористический комитет уточняет, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушены два автомобильных пролета Крымского моста, сообщил НАК.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов говорит, что обрушились пролеты автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь: «По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела». По словам Аксенова масштабы повреждений моста и опор можно будет оценить после того, как будет потушен пожар.

Что все это значит? Это стечение обстоятельств? Или работа украинских диверсантов? Или и вовсе – тот самый превентивный удар, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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