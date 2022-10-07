Французы берут штурмом заправки в страхе остаться без бензина

На автозаправках в Париже выстроились гигантские очереди из-за перебоев с поставками топлива, пишет France 3. На одной из станций в Париже топлива не было несколько дней, передаёт телеканал. Как поясняет корреспондент, из-за забастовок на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах бензин на АЗС поступает с задержками, что заставляет автомобилистов запасаться горючим при первой возможности.

К нам присоединяется Пегги Може. Она находится рядом с автозаправкой в Париже. Добрый вечер, Пегги! Нужно ли нам опасаться дефицита топлива в ближайшие дни?

ПЕГГИ МОЖЕ, корреспондент France 3: На данный момент дефицита нет, но, действительно, создаётся впечатление нехватки, и сцены подобные этой его только усиливают. Километровые пробки ради наполнения баков на въезде в Париж. Я нахожусь на АЗС, которая была закрыта в течение двух дней: здесь не было ни капли топлива. Сегодня утром его доставили, и станция смогла открыться, но теперь её берут штурмом. Этим вечером, чтобы получить доступ к заправочному пистолету, требуется час.

У этой ситуации есть несколько объяснений. В первую очередь — это забастовка. Ведь работа четырёх нефтеперерабатывающих заводов и двух нефтебаз во Франции всё ещё полностью остановлена, что влечёт за собой задержки поставок. Это вызывает беспокойство у автомобилистов, которые при первой возможности вычищают заправки в страхе остаться без топлива.

Сильнее всего проблема затронула заправки Total, которые, напомню, продолжают предоставлять дополнительную скидку в 20 евроцентов на литр бензина. При этом нефтяная компания заверяет: во Франции нет дефицита топлива. Тем не менее проблемы с поставками, вероятно, продлятся ещё несколько дней.

Дата выхода в эфир 05 октября 2022 года.