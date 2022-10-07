Ученые приблизились к пониманию загадочного явления дежавю

У вас когда-нибудь было необычное чувство, что вы уже сталкивались с точно такой же ситуацией раньше, хотя это невозможно?

Иногда может даже показаться, что вы заново переживаете то, что уже произошло. Это явление, известное как дежавю (по-французски означает «уже видел»), очень долго озадачивало философов, неврологов и писателей.

В конце 19-го века появилось много теорий относительно того, что может вызвать дежавю. Люди думали, что, возможно, это связано с психической дисфункцией или, возможно, с проблемой мозга. Или, может быть, это был временный сбой в нормальной работе человеческой памяти. Но эта тема не доходила до сферы науки до недавнего времени.

Переход от паранормального к научному

В начале этого тысячелетия ученый по имени Алан Браун решил провести обзор всего, что исследователи написали о дежавю. Многое из того, что он смог найти, имело паранормальный оттенок, связанный со сверхъестественным – такими вещами, как прошлые жизни или экстрасенсорные способности. Но он также нашел исследования, в которых опрашивались обычные люди об их переживаниях дежавю. Из всех этих работ Браун смог сделать некоторые основные выводы о феномене дежавю.

Например, Браун определил, что примерно две трети людей испытывают дежавю в какой-то момент своей жизни. Он определил, что наиболее распространенным триггером дежавю является сцена или место, а следующим наиболее распространенным триггером является разговор. Он также сообщил о намеках на протяжении примерно столетия в медицинской литературе о возможной связи между дежавю и некоторыми типами судорожной активности в мозге.

Обзор Брауна послужил катализатором для ученых, занимающихся исследованием явления дежавю.

Проверка эффекта дежавю в лаборатории психологии

Вдохновленная работой Брауна, исследовательская группа под руководством профессора когнитивной психологии из Университет штата Колорадо Энна Клири начала проводить эксперименты, направленные на проверку гипотез о возможных механизмах дежавю. Ученые проверяли гипотезу почти столетней давности, согласно которой дежавю может возникнуть, когда есть пространственное сходство между текущей сценой и сценой, которая не была воспроизведена в вашей памяти. Психологи назвали это гипотезой знакомства с гештальтом.

Представьте, например, что вы проходите мимо сестринского поста в больничном отделении, собираясь навестить больного друга. Хотя вы никогда раньше не были в этой больнице, вас поражает странное чувство. Основной причиной этого ощущения дежавю может быть то, что расположение сцены, включая размещение мебели и отдельных предметов в пространстве, имеет ту же планировку, что и другая сцена, которую вы видели в прошлом.

Возможно, расположение поста – мебель, предметы на полке, то, как он соединяется с углами коридора, – это то же самое, что расположение столов относительно вывесок и мебели в коридоре у входа на школьное мероприятие, которое вы посещали год назад. Согласно гипотезе гештальт-знакомства, если предыдущая ситуация, похожая на текущую, не приходит на ум, у вас может остаться только сильное чувство знакомства с текущей.

Чтобы исследовать эту идею в лаборатории, ученые использовали виртуальную реальность, чтобы поместить людей в сцены. Таким образом, исследователи могли бы манипулировать окружением, в котором находились люди – некоторые сцены имели одинаковую пространственную планировку, а в остальном отличались друг от друга. Как и предсказывалось, дежавю с большей вероятностью возникало, когда люди находились в сцене, которая содержала то же пространственное расположение элементов, что и предыдущая сцена, которую они смотрели, но не помнили.

Это исследование предполагает, что одним из факторов, способствующих возникновению дежавю, может быть пространственное сходство новой сцены с той, что сохранилась в памяти, но не может быть сознательно вызвана в памяти в данный момент. Однако это не означает, что пространственное сходство является единственной причиной дежавю. Очень вероятно, что многие факторы могут способствовать тому, что сцена или ситуация кажутся знакомыми. В настоящее время проводятся дополнительные исследования для изучения дополнительных возможных факторов, влияющих на это загадочное явление.