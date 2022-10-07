Экс-глава МИД ФРГ – новая холодная война надолго изменит Европу

После окончания холодной войны европейцы полагали, что РФ больше никогда не будет для них опасной, но это было «большое заблуждение», пишет на страницах Der Standard бывший вице-канцлер и экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. Глобальное геополитическое противостояние возобновилось, и оно может в любой момент перерасти в горячую и даже ядерную фазу. И этот факт надолго изменит Евросоюз, считает автор.



AP

Военная операция главы Кремля Владимира Путина на Украине — это попытка «повернуть время вспять», когда РФ была великой державой и доминировала в Восточной Европе, пишет на страницах Der Standard бывший вице-канцлер и экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. Также российский президент стремится таким образом пересмотреть результаты холодной войны, считает автор: «Но он переоценил свои возможности». Отсюда и его угрозы применить ядерное оружие, и объявление частичной мобилизации.

Но если Путин действительно нарушит табу, действующее в международной политике с 1945 года, то это не только сделает Россию государством-изгоем, считает Фишер. Она окажется в полной изоляции, так как Индия и Китай также не поддержат этот шаг. А США и НАТО не станут бездействовать и дадут на него «взвешенный неядерный военный ответ». «Для Путина это станет не шагом к победе, а скорее решающим шагом к окончательному поражению», — убеждён экс-министр.

«Что же означает нынешнее развитие событий для Европы?» — задаётся вопросом автор. Русские и европейцы — «вечные соседи» на этом континенте, и изменить это обстоятельство невозможно. Для ЕС Кремль вновь стал военной угрозой, представляющей для него экзистенциальную опасность. Европейцы полагали, что с окончанием холодной войны такое уже не повторится, но это было «большим заблуждением». Холодная война вернулась и может в любой момент перерасти в горячую и даже ядерную фазу, предостерегает Фишер. Европе придётся принять тот факт, что на её восточной границе существует «прямая угрозе в лице ядерной сверхдержавы». «И этот факт надолго изменит ЕС», — прогнозирует бывший глава внешнеполитического ведомства Германии.

«С точки зрения геополитики, ЕС вовсе не сверхдержава. С экономической и технологической точек зрения к ней нужно относиться вполне серьёзно, но в плане политической силы из-за своей раздробленности и разобщённости она не оказывает практически никакого влияния», — констатирует автор. К тому же огромную роль в обеспечении обороноспособности Европы играют США. А после президентства Дональда Трампа никто не может гарантировать, что следующий глава Белого дома или кто-нибудь после него не откажется защищать ЕС. Поэтому союзу придётся стать не только правовым объединением и общим рынком, но и объединением по обеспечению безопасности, тесно сплетённым с НАТО.

При этом акценты в Европе сместятся на восток, продолжает Фишер. Восточная Европа приобретёт больший вес в хоре европейских голосов. «Сейчас главное — вместе отразить самые актуальные угрозы и опасности. И время покажет, какие институциональные изменения в устройстве ЕС потребуются в связи с изменением европейской архитектуры безопасности». Путин уничтожает европейский мирный порядок, и вся планета — в первую очередь европейцы, соседи РФ на континенте — должна быть наготове: «В очередной раз речь идёт о защите свободы, мира и демократии в Европе».