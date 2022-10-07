 

«Не стоит делить шкуру медведя» – экс-президент Польши выступил за переговоры с Россией

07.10.2022, 5:00, Разное
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Напрасно Зеленский «поигрывает мускулами» и напрочь отказывается садиться за стол переговоров с Путиным, что было бы в интересах всего мира, считает бывший глава Польши Бронислав Коморовский. В интервью RMF FM он рассказал, что питает надежду и на российско-польское примирение, ведь у Киева и Варшавы это получилось, хотя ранее считалось невозможным.


АР

Не следует пренебрегать угрозами применения ядерного оружия со стороны России, хотя эти угрозы звучат уже давно, но до их воплощения в реальность дело так и не дошло. Западный мир всё меньше и меньше переживает на этот счёт, заявил в интервью RMF FM экс-президент Польши Бронислав Коморовский.

«Это длится уже долгие годы. Россияне испытывают, тестируют и проверяют польскую и шведскую систему обороны. Они ждут, какой же будет реакция на их вход в воздушное пространство. Они наблюдают за этим и готовятся к возможному конфликту», — оценил бывший лидер инцидент с приблизившимися непосредственно к польскому и шведскому воздушному пространству российскими истребителями. По его мнению, с этими эпизодами необходимо просто-напросто смириться и одновременно проявлять реакцию, в том числе и в плане боевой готовности. 

«Однако не следует придавать этому слишком большого значения. Наш исторический опыт, что касается отношений с Россией, всегда должен идти рука об руку с готовностью воспользоваться новым шансом, которым, возможно, станет в будущем какая-то перспектива польско-российского примирения… Надо надеяться, вспоминая ситуацию, когда осуществилась надежда на примирение с Украиной. Это также казалось абсолютно за гранью реальных возможностей», — подчеркнул экс-лидер Польши. 

В ходе беседы он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому он не намерен садиться за стол мирных переговоров с Владимиром Путиным. «Я бы выступил за это, за готовность говорить о мире, об условиях мира, в том числе о безопасности Украины, даже с Путиным», — рассказал Бронислав Коморовский. «Несколько месяцев назад президент Зеленский говорил о готовности вести переговоры с Путиным. Я понимаю, что обстоятельства изменились — дела РФ идут неважно, в этой войне Украина хорошо справляется, она заручилась поддержкой западного мира. Однако, мне кажется, что более ранние заявления того же самого президента Зеленского следует со всей серьёзностью принимать во внимание — что он готов разговаривать и с Путиным», — предложил он. 

Бывший президент Польши обратил внимание и на то, что для мира, для Украины, для Польши, для Европы, для западного мира в целом было бы куда лучше, если бы дело дошло до как можно более быстрого поиска решения на дипломатическом, а не исключительно военном поприще. «Я понимаю, что президент Зеленский поигрывает мускулами и уже готовится к тому, что Путин, скорее всего, эту войну проиграет. Однако я бы сказал, что не стоит делить шкуру медведя. Медведь ещё жив и резвится в лесу», — предупредил он.


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