Мнение: Никто не даст нам избавленья

Читаю журнал украинца Кондратио – очень интересный автор, со своим нестандартным взглядом: считая себя истинным христианином, он терпеть не может ни РФ (называет ее “Санаторием Сатаны”), ни Украину (ее он называет “Каганат”). И вот 11 сентября он жестоко прошелся по мечтам “хороших русских” – многие из которых, что скрывать, действительно тайком мечтают о том, что “хохлы сбросят Путина”, и после этого придут уже они, и тут-то сделают свою ПРБ…

Кондратио: “На фоне хоть и небольших, но очень ярких военных успехов Каганата, когда ватники от отчаяния рвут лобковые волоса, а вышеватники танцуют гопака, я заметил тенденцию у части российской либерды, а также других мечтателей о “Прекрасной Роиссе будущего”, тенденцию предаваться влажным мриям.

А именно, что вот хохлы разгромят армию Кожееда, дойдут до Москвенцима, свергнут Путена и вот тогда “мы” построим себе прекрасную демократическую Роиссю будущего.

1. Сама по себе такая идея очень сложна к реализации чисто ресурсно и технически – нет уже столько хохлов, чтобы провести зачистку Санатория Сатаны. Не говоря о геополитических и прочих моментах.

2. Но если это и случится, как вы это представляете? Ну займут хохлы Москву, станцуют гопак на Красной площади, а дальше? Кто будет держать ваш скотный двор в порядке? Хотите строить Россию, а хохлы будут вертухаями над вами? Но это уже будет не Россия, а Велико-Украина. Придется учить мову, есть сало и носить вышыванку.

3. Да и это не главное. Хохлов на все должности не хватит. Кто у вас будет судьями, прокурорами, мусорами, армией, чиновниками, и т.д.? Русачки все сплошь дегенераты. Новых воспитать – это 50 лет нужно. Так что хошь-не-хошь придется вернуть тех, кто есть. А значить никакой прекрасной Роисси не будет.

4. Да и вообще – все что получается на халяву, без труда, так же легко и просирается. Вот в 1991 вам уже дали демократию и свободу, и что? За свободу нужно воевать, при чем в гражданской войне. Пролить реки крови и может тогда будет шанс. Да и то не факт. Но если хотите – пробуйте, только сами, хохлы вам тут не помощники, как бы этого не хотелось.

А так все плохо. 3 октября 1949 года, командующий УПА Шухевич подписал приказ о роспуске УПА и предложил ее бойцам либо переход и миграцию на Запад, либо переход на нелегальное положение.

Подписав этот приказ, Шухевич сказал: “Мы проиграли. Независимую Украину провозгласят коммунисты”. Так и случилось, коммунисты провозгласили Незалежность, только незалежность не Украины, а УССР. Никто Украину так и не строил, ибо те, кто это бы мог делать, либо убиты, либо сбежали в миграцию, либо заставили слиться с коммунистической системой. Теперь мы все наблюдаем как УССР, превращенная в Неохозарский каганат, купается в собственной крови без каких-либо перспектив.

Так что делайте выводы, строители Прекрасной России будущего” (пан Кондратий).

Пан отчасти прав, отчасти нет. С одной стороны – да, Россия слишком рыхлая, бестолковая и огромная, чтобы надеяться, что кто-то ее всерьез “обустроит” за нас и для нас; но, с другой стороны, нет сомнения, что такие “добрые самаритяне”, посланные от более прошаренных иностранных государств, на протяжении почти всей российской истории управляли-таки этим монстром, и им это удавалось, как говорится, “долго ли умеючи”. Безусловно, они и сейчас это делают; но, увы, прежде всего в своих интересах – и так будет всегда. В этом смысле текст Интернационала остается самым правдивым – никто не даст нам избавленья.