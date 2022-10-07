ABC News – в преддверии праздников в США снова взлетят цены на бензин

Американские эксперты опасаются, что после новостей о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ стоимость бензина в Соединённых Штатах вновь подскочит, пишет ABC News. Цены на авиабилеты также в ближайшее время начнут расти, а предстоящий сезон поездок на праздники может стать одним из самых затратных.

Сегодня утром появились новые опасения, что стоимость бензина вновь подскочит. Организация стран — экспортёров нефти ОПЕК+, который возглавляют РФ и Саудовская Аравия, снижает объёмы добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, чтобы повысить цены. Такое небольшое сокращение может привести к большому росту трат на энергоресурсы, включая бензин и обогрев домов.

ПАТРИК ДЕ ХААН, глава отдела анализа нефтегазового рынка в компании GasBuddy: Скорее всего, это означает, что цены на заправках вырастут где-то на 10—30 центов за галлон.

Ожидается, что сильнее всего этот рост затронет Южный и Северо-восточный регионы страны.

АМЕРИКАНЕЦ: Кажется, будто оказался под волной, которая слишком большая, чтобы её можно было хоть как-то контролировать.

Цены на бензин в США уже росли из-за высокого спроса. В среднем по стране за галлон платят 3,83 доллара — ещё на прошлой неделе было на 5 центов меньше. В Калифорнии рост ещё более значительный: сейчас там в среднем цены достигают 6,42 доллара за галлон — за две недели они выросли на 97 центов, в том числе из-за временных проблем на нефтеперерабатывающих заводах.

Тем временем сезон поездок на праздники в этом году может стать одним из самых затратных. Средняя цена на авиабилеты туда и обратно на День благодарения составляет 281 доллар, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Рейсы на Рождество стоят ещё дороже: их средняя цена достигает 435 долларов, что на 55 процентов выше, чем в прошлом году. Эксперты советуют путешественникам бронировать билеты поскорее, в течение двух ближайших недель.

ХЕЙЛИ БЕРГ, аналитик сервиса онлайн-бронирования Hopper: Где-то после 20 октября стоимость авиабилетов на все праздники будет расти на 10—15 долларов в день. Максимальная цена на билеты в праздники составит свыше 500 долларов.

РИАННОН ЭЛЛИ, ведущая ABC News: В то же время The Wall Street Journal сообщает, что администрация Байдена готовится смягчить санкции в отношении Венесуэлы, чтобы возобновить экспорт нефти. По условиям предлагаемой сделки правительству Мадуро в Венесуэле придётся вернуться к переговорам по проведению демократических выборов в стране.

Дата выхода в эфир 06 октября 2022 года.