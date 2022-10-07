Мнение: Форрест Гамп – не выдумка!

Чего только не узнаешь!

Вот это да! По нынешним временам – чрезвычайно своевременное видео. Но я-то каков? Никогда даже не слышал о “Проекте 100 тысяч”! И когда смотрел фильм “Форрест Гамп” – тоже ведь даже не удивился, счел попадание там Форреста на войну во Вьетнам “кинематографической условностью”. А ведь мог бы задать себе вопрос – как же откровенного олигофрена призвали в армию и даже дали ему в руки оружие?! Эх я невнимательный…

Получается, что авторы “Форреста Гампа” не придумывали, а опирались на известный всей Америке исторический факт о “призыве слабоумных”, который произвел Макнамара, тогдашний министр обороны! Ну, дела… Кстати – в ролике есть и отличная скрытая отсылка к моему вчерашнему посту о том, почему сейчас в военкоматах нет медкомиссий для мобилизируемых.

Американцы во время войны во Вьетнаме (кстати, практически полный аналог того, что творим мы на Украине, разве что никакого антивоенного движения и близко нет) столкнулись, оказывается, с нехваткой рекрутов – в частности, потому, что у призывного контингента… было слишком много отсрочек, в том числе и медицинских! И именно поэтому Макнамара додумался брать дебилов (в медицинском смысле), да еще распределять их в боевые части. Сказали, что смертность среди реальных “форрестов” во Вьетнаме была в три раза выше, чем среди “обычных” солдат…

Мда, интересно.