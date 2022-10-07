 

Мнение: Форрест Гамп – не выдумка!

07.10.2022, 3:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чего только не узнаешь!

Вот это да! По нынешним временам – чрезвычайно своевременное видео. Но я-то каков? Никогда даже не слышал о “Проекте 100 тысяч”! И когда смотрел фильм “Форрест Гамп” – тоже ведь даже не удивился, счел попадание там Форреста на войну во Вьетнам “кинематографической условностью”. А ведь мог бы задать себе вопрос – как же откровенного олигофрена призвали в армию и даже дали ему в руки оружие?! Эх я невнимательный…

Получается, что авторы “Форреста Гампа” не придумывали, а опирались на известный всей Америке исторический факт о “призыве слабоумных”, который произвел Макнамара, тогдашний министр обороны! Ну, дела… Кстати – в ролике есть и отличная скрытая отсылка к моему вчерашнему посту о том, почему сейчас в военкоматах нет медкомиссий для мобилизируемых.

Американцы во время войны во Вьетнаме (кстати, практически полный аналог того, что творим мы на Украине, разве что никакого антивоенного движения и близко нет) столкнулись, оказывается, с нехваткой рекрутов – в частности, потому, что у призывного контингента… было слишком много отсрочек, в том числе и медицинских! И именно поэтому Макнамара додумался брать дебилов (в медицинском смысле), да еще распределять их в боевые части. Сказали, что смертность среди реальных “форрестов” во Вьетнаме была в три раза выше, чем среди “обычных” солдат…

Мда, интересно.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.21 / Реальность и лояльность

25.02.22 / Путин призвал бизнес «солидарно работать с правительством»

04.08.22 / Daily Express – из-за обострения в Косове в Европе заговорили об угрозе «ещё одного конфликта»

07.04.22 / Мнение: Я в Шоко!

01.04.22 / Мнение: Конфликтоген

06.10.22 / 55-летняя Памела Андерсон выпустит мемуары

12.07.22 / Мнение: “Мариуполь. Русский город”

29.11.20 / Российская пенсионерка предотвратила массовое убийство в Германии

01.07.20 / Мистическая деталь помогла найти место захоронения фронтовика

21.06.22 / Мнение: $103,5 млн для украинских беженцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика