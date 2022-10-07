«Как пермяки с московитами воевали»

Исторический блокбастер с элементами фэнтези «Сердце пармы» по мотивам романа Алексея Иванова — с 6 октября в прокате.

Российское средневековье времен Ивана III. Таинственный мир «пармы» — уральских вековых ельников у подножия великих гор. В прологе — кровавый ритуал — исступленное жертвоприношение вогулов (манси) Золотой бабе Сорни най, всемогущей богини-матери Севера. После того как кровь прольется, святилище разорят, а идола похитят пираты ушкуйники и принесут во владения пермского князя Ермолая (Александр Горбатов). За насилие над святыней жестоко расплатятся виновники и невинные. После набега оскорбленных и мстительных вогулов на княжескую столицу Чердынь в живых останутся лишь дети: сын князя Михал, его подружка и будущая жена-язычница Тиче, а еще наставник Михала, мудрый и храбрый воевода Полюд (Сергей Пускепалис). Это он сбросит детей с крыши горящей церкви.

Шли годы. Взрослый Михал (Александр Кузнецов) правит справедливо и благородно, потому и осыпают его упреками соотечественники. Никак не хочет воевать с воинственными соседями, все ищет мира. Более того, ведет себя кощунственно, отказываясь помогать далекой Москве идти на Казань, бить татар. Совсем от рук отбился. Не желает ссориться с язычниками, для которых весь мир — храм. Пытается замириться с другими князьями. К тому же женится православный князь по любви на иноверке Тиче: то ли женщине, то ли колдунье, то ли оборотне. В прекрасном теле Тиче живет ламия (в мифологии получеловек-полуколдунья). Тиче (Елена Ербакова) шокирует и страшит соплеменников: из одежды на ней нередко лишь длинные волосы, а если ее рассердить — превратится в рысь. Что и говорить, ее присутствие да и мягкотелость Михала возмущают приехавшего крестить язычников богочестивого Иону (Евгений Миронов). Так завязывается, спутывается сюжетный клубок, в котором мифы, языческие обряды шаманов и легенды вспарывают историческую ткань, обнаруживая в ней актуальные смыслы и прорехи. Как деревянные языческие истуканы в православной церкви, взбесившие приехавшего омыть православной верой Чердынь священника.

Москве недовольно дани — «ясака» (налог, исчисляемый пушниной), ей нужно беспрекословное подчинение. И вот уже целое войско в красных кафтанах идет на Чердынь, побеждать непокорного князя.

Кульминация — роскошная долгая битва с московитами, сравнимая с баталиями «Властелина колец» или «Гладиатора».

Конница несет бочки с порохом, бьются копья, летят пушечные ядра, звенят мечи. И чудо конь-лось с гигантскими рогами, оседланный князем вогулов вторгается вместе с язычниками в сражение на его пике.

Побоище озвучено не победоносным гимном, но горестным песнопением — женский голос оплакивает погибающих мужей и сыновей. Как и в романе, отпевает еще живых, но живыми себя уже не считающих. После битвы поле усеяно трупами и полуживыми почище Верещагина — травы не видать. Выжившие поднимаются как привидения, лица в грязи и крови — нет лиц, они намертво связаны с войной.

Впервые за долгие годы в нашем кино героем-правителем оказывается не боец, «за ценой не стоящий», но человек, ищущий мира: меж пермскими князьями, между христианством и язычеством.

Любящий едва ли не больше своей миссии Тиче-ламию, мать своих детей. Понимающий язык природы. Пытающийся стоять ногами на своей земле, не желающий — чужой. И в этом тихом герое — непокорство: он не разделяет стремления центральной власти насаждать огнем и мечом веру и свою волю.

Александр Кузнецов играет внутренне сильного, спокойного человека, растущего в испытаниях, избежавшего вируса власти. Попавшего в жернова судьбы и невыносимого выбора между чувством и долгом — «обреченный на несовпадение и непопадание». Как и в романе, его несет река судьбы, которая из человека страдающего, избегающего войны создает непобедимого. Прорывная роль. На сверхкрупных планах видим эту мучительную внутреннюю работу героя над собой, своими ошибками. Видим поиск решения в безнадежных ситуациях и усилие сохранить достоинство в самые страшные минуты и испытания.

Впрочем, как и в романе, здесь почти нет плохих и хороших (мерзкий и мстительный персонаж Михаила Евланова и то свои пакости творит из-за безумной любви к Тиче). У каждого своя правда. У каждого, включая Иону, — свои слабости.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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