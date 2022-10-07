 

NTD – палеонтологи-любители помогают австралийским учёным искать кости динозавров

07.10.2022, 2:10, Разное
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В Новый Южный Уэльс приезжают десятки палеонтологов-любителей. Как передаёт NTD, учёные дают им возможность «поохотиться» за костями динозавров, перебирая отходы горного производства с месторождения опалов. Первые окаменелости динозавров здесь нашли только в нынешнем столетии. Теперь палеонтологи надеются, что волонтёры помогут сделать больше открытий.

Десятки австралийцев проводят дни, с увлечением перебирая груды мелких камней. Это отходы горного производства с месторождения опалов в Новом Южном Уэльсе. Сюда приезжают со всей Австралии палеонтологи-любители. Учёные дают им возможность «поохотиться» за костями динозавров.

ДЖЕННИ БРАММОЛЛ, палеонтолог: Мы объясняем, что искать. Потом люди перебирают камни и постоянно делают открытия. И тогда слышно, как кто-нибудь кричит: «Кость!»

Первые окаменелости динозавров здесь нашли только в нынешнем столетии. Теперь палеонтологи надеются, что волонтёры помогут сделать больше открытий.

ТИМ ФРАУЭНФЕЛЬД, волонтёр и студент: Впервые я приехал сюда в 2014 году и сразу нашёл зуб динозавра. Тогда я решил, что хочу изучать палеонтологию.

Между добровольцами конкуренции нет. У всех общая цель — помочь науке.

ДЖЕННИ ХЭПГУД, волонтёр: Неважно, сделаю ли я открытие. Если другие что-то находят, я тоже рада.

Самые важные находки, такие как эта кость пальца ноги динозавра, передадут исследовательскому центру для дальнейшего изучения.

Дата выхода в эфир 06 октября 2022 года.


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