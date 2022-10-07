 

Мнение: Конкурс имиджмейкеров

07.10.2022, 1:57, Разное
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Друзья, всем, кого интересует тема 12 типов имиджа, кто проходил мой курс, кто читал посты по тегу Имидж в моем блоге, я предлагаю очень сложную, но интересную задачу.

Вы должны найти человека среди своих знакомых с конфликтом К и Д (конституции и декорации), предложить ему помощь в работе над имиджем, правильно определить его тип, найти среди его гардероба подходящие вещи или сподвигнуть его купить, переодеть этого человека, иначе причесать, девушке можно сделать макияж, одним словом должны преобразить этого человека так, чтобы его природный тип наконец-то совпал с его имиджем. Хорошо, если у вас получится поменять не только обертку, но и образ человека в целом: выражение лица, осанку, взгляд.

У вас должно получиться два фото: до и после.

До вашей работы и после.

Мы должны увидеть, как из некрасивого человека получился красивый или из невзрачного – обаятельный и впечатляющий.

Чем больше получится контраст, тем лучше.

Фотографии вы должны будете прислать мне на почту [email protected], сопроводив комментариями, в чем заключалась ваша работа и какой вы делали имидж.

Я отмечу и покажу в блоге работы всех, у кого получилось сделать человеку подходящий имидж. Лучшие получат сертификаты.

И да, этим человеком можете быть и вы. Вы можете преобразить себя и показать результат работы. “До” может быть и старое ваше фото, до вашей работы над имиджем.

Важно только, чтобы это была ваша работа, над своим имиджем или над чужим: супруга, подруги, дочери, не важно. Вы можете показать свой или чужой имидж на фото в неудачной декорации и потом в самой удачной и это тоже будет считаться “до и после”.

Главное для нас увидеть, как происходит преображение человека.

И сделать это нужно быстро. В следующий вторник будем обсуждать первые результаты.

Готовы поучаствовать?

Кидайте в комментарии самые полезные ссылки на посты из блога по этой теме.

Источник: Эволюция


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