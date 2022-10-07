Мнение: Гронинген

​В Европе заговорили о своем собственном супер-месторождении газа в голландском Гронингене. Это одно из крупнейших месторождений газа в мире и мало того — его легкоизвлекаемые запасы на сегодняшний день составляют около полутриллиона кубометров. То есть, это то, что можно начать добывать хоть через неделю, причем возможности инфраструктуры таковы, что в очень короткий срок, измеряемый буквально месяцем, добычу (а она ведется и сегодня) можно поднять сразу на 50 млрд кубометров в годовом выражении. То есть — тот самый дефицит, который сегодня сложился на европейском рынке.

Есть и проблемы. Как без них. Первая, из-за чего добыча на месторождении была существеннейшим образом сокращена — это геология участка. Добыча газа вызывает проседание пород, что приводит к сериям мелких землетрясений. А это вызывает недовольство местного населения, собственно, из-за чего добыча и была сокращена. Пока расчет на то, что это самое население, устав платить за газ непомерные деньги, все-таки пойдет навстречу и согласится временно перетерпеть. Разговоры об этом, кстати, уже ведутся.

Вторая причина — это, конечно, США. Штаты сегодня ухватили бога за бороду. Цена на газ в самих США стабильно держится на уровне почти на порядок меньше европейской, а потому логично, что американские компании гонят газ на пределе возможностей всех доступных газовых танкеров и своих собственных ожижающих терминалов на Восточном побережье. Маржа невероятно высока. Понятно, что резкое снижение дефицита газа в Европе снизит и цены, и доходность такого фантастического бизнеса. Так что противодействие любым планам реанимировать хотя бы на время Гронингенское месторождение однозначно ожидаемо.

Однако этот год помимо политически экстремальных событий, был еще и погодно экстремальным: сильнейшая засуха снизила уровни рек и, соответственно, выработку гидроэлектричества. Ожидается снижение уровней ветра, что снизит и ветрогенерацию. Плюс обмеление рек привело к тому, что угольные электростанции не сумели создать значительные запасы угля (он традиционно перемещается по рекам).

В общем, все идет к тому, что до конца января Европа на имеющихся запасах и текущем уровне выработки энергии «протянет» точно, февраль — фифти-фифти, но в марте вариантов нет: дефицит энергии достигнет критических значений, что вынудит вводить директивное управление энергетикой в масштабах всей Европы.

При этом уже сейчас есть ряд стран, не готовых к зимнему сезону. В первую очередь это Литва, с трудом сделавшая половину требуемых запасов газа, и Болгария. Понятно, что их совсем уж не бросят, но антикризисное управление, возможно, будут вынуждены вводить там уже после Нового года.

Думаю, что к Новому году тема Гронингенского месторождения будет поднята уже на европейском уровне, и его распечатают. Вопрос — насколько большой объем газа будет извлекаться, но то, что у Европы есть план «Б» на случай совсем тяжелых ситуаций, сомнений нет.

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