Мнение: Вперед, пацаки!

А вот это – очень интересно! Все-таки Данелия – гений.

“В сценарии фильма Кин-Дза-Дза, режиссер Георгий Данелия убрал эпизод, объясняющих чем отличаются “Пацаки” от “Чатлан”, и что вообще означает слово “Пацак”.

В фильм этот эпизод не вошёл, видимо, по цензурным соображениям. Ниже выдержка из первичного сценария.

“Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.

— Сейчас мало кто знает историю, — сказал он,

— потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я… знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.

— А что случилось? Куда все делось? – поинтересовался Дядя Вова.

— А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути. Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века. Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,

— это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.

— Но мы-то не с вашей планеты! — закричал Гедеван,

— наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?

— Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, — равнодушно сказал торговец,

— значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей”… (Г.Данелия)