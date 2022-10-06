Бархатные пятки, масляные ванночки для рук, маска для губ: как побаловать и порадовать себя хмурой осенью

Наступила осень, а с ней пришла и масса проблем. В это непростое время особенно важно побаловать себя. Для этого вам даже не придется выходить из собственного дома! К тому же для приятной и расслабляющей оздоровительной программы не потребуется много времени. Вот несколько простых советов.

Обеспечьте правильную атмосферу

Ароматические свечи, палочки или эфирные масла имеют одну общую черту – они создают прекрасный аромат и приятную спа-атмосферу в вашем жилище. Настоящие чудеса могут творить ромашка, жасмин и чабрец! Впрочем, будьте осторожны с запахами. Слишком большое их количество может раздражать слизистые оболочки.

Позаботьтесь о губах

Из-за ветра и непогоды быстро сохнут и трескают губы? На помощь приходит мед! Он успокаивает, разглаживает, питает и ускоряет заживление. Смешайте 1 чайную ложку меда и щепотку корицы и аккуратно нанесите на губы. Оставьте на 10 минут.

Уделите внимание волосам

Волосы тоже нуждаются в масках, чтобы быть здоровыми и блестящими. Поэтому чаще используйте лечебное средство или маску вместо кондиционера. День здоровья — идеальное время для этой формы ухода за волосами, потому что тогда вы можете оставить продукт работать без каких-либо ограничений по времени — ваши кудри будут вам благодарны!

Всестороннее ароматное расслабление

Аромат играет важную роль, когда речь идет об уходе за телом. Удивительного эффекта можно достичь с помощью грамотно подобранного ассортимента средств по уходу, который может включать добавки для ванны, гель для душа и шампунь, крем и лосьон. Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно в этом аромате.

Осенью идеальны такие ингредиенты, как хвоя, пачули, а также лаванда. Аромат цитрусовых или лемонграсса работает в любое время года.

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Делайте маски для лица сами

Маска для лица оказывает успокаивающее и расслабляющее действие. Если вам не хочется использовать косметику из аптеки, вы также можете обратиться к натуральной альтернативе. Самый простой рецепт: соедините мякоть одного авокадо с чайной ложкой меда, добавьте немного лимонного сока и столовую ложку сливок. Хорошенько перемешайте и нанесите на кожу. Спустя 15 минут смойте состав – и наслаждайтесь красотой.

Масляная ванночка для рук

Чистое аюрведическое средство для рук, которые становятся грубыми и потрескавшимися, особенно в начале холодного периода: обработайте их теплым настоем кунжутного масла.

Для этого подогрейте 100 мл кунжутного масла (не доводите его до кипения) и опустите в него руки.

Время красивых ногтей

Невероятно полезен детокс для ногтей, наверное, именно поэтому вам следует обратить внимание на японский маникюр – естественный вид идеально ухоженных ноготков.

Нежные ноги

Расслабляющая ванна смягчает наше тело, в том числе руки и ноги, о которых потом можно прекрасно позаботиться. Чтобы удалить со ступней мозоли, аккуратно втирайте в них лимон. Для этого разрежьте цитрусовые пополам, положите срезом на соответствующую область стопы и втирайте около десяти минут. Лимонная кислота удаляет омертвевшие клетки кожи – после нескольких применений стопы становятся бархатистыми и мягкими.

Для последующего ухода смешайте четыре столовые ложки морской соли с двумя столовыми ложками оливкового масла и помассируйте составом стопы: сначала подошвы, затем пальцы ног. Вы будете поражены тем, насколько это приятно!