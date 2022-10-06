Ну и что, что немного без фильтра! – Личное мнение

Сегодня некоторые прямо с удовольствием пересылают фотографию из сториз запрещённой и экстремистской соцсети.

На кадре — моя любимица, бывшая подружка Тимана, Алёнушка:



Фото: Соцсети

Что тут сказать? А сказать есть что!

Во-первых, не такая уж Алёна и страшненькая. Да, годы идут, все не молодеют, а Шишковой, если кто помнит, почти уже 30!

Это в 18 можно проснуться и даже не умываться. Все скажут, какой милый бутон. Чудо как хороша! А в 30 мы не всегда готовы, чтобы нас фотографировали.

Во-вторых, фотография в соцсетях (особенно экстремистских и запрещённых) часто разительно отличается от того, какой пряник в реальности.

Вспомните Боню на фото и в жизни. Бородину — там и тут. Ещё кого-нибудь — мы привыкли видеть отредактированную реальность, а не реальную внешность.

Конечно, привыкнув к фильтрикам, всем сложно принять реальность. Ну, и ничего в реальном лице Алёны нет страшного.

Да, немного одутловата. Да, глазки маленькие. Волосики реденькие. Зато типаж хороший — чем-то напоминает саму Катю Лель. Это хорошо.

В-третьих, прежде чем ржать над Шишковой, можно вспомнить, насколько сутула Решетова. Тоже, знаете ли, посмотреть бы на неё без фильтров!

Зато Алёна — теперь понятно почему! — прекрасно ладит с мудрой Симоной Яковлевной. Та смотрит на неё и понимает, что шансов нет.

Да и вообще, у всех может быть неудачный кадр!

Давайте защитим нашу Алёнушку.

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