GT – юань обошёл доллар и стал самой торгуемой иностранной валютой на Московской бирже

На этой неделе китайский юань впервые стал самой торгуемой иностранной валютой на Московской бирже, обогнав доллар США и евро, пишет Global Times. Активы, номинированные в юанях, набирают всё большую популярность на российском рынке на фоне активного развития двусторонней торговли, подчёркивается в статье. Этому способствуют и заключаемые между Россией и Китаем соглашения о переводе платежей в различных сферах сотрудничества на рубли и юани.



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Китайский юань впервые стал самой торгуемой иностранной валютой на Московской бирже, обогнав в понедельник доллар США. При этом оборот торгов по валютной паре юань-рубль достиг 70,3 миллиардов рублей, превысив общий оборот в 68,2 миллиардов рублей для пары доллар-рубль и 47,5 миллиардов рублей для пары евро-рубль, пишет Global Times.

В биржевом отчёте также говорится, что с использованием пары юань-рубль в понедельник было совершено около 64 900 транзакций за день, в то время как для пары доллар-рубль около 29 500 транзакций.

Во вторник популярность китайского юаня на Московской бирже также оставалась на высоком уровне, отмечается в статье. Объём торгов по паре юань-рубль в этот день достиг 63,9 миллиардов рублей за 46 000 транзакций, в то время как по паре доллар-рубль — около 59,4 миллиардов рублей за 21 500 транзакций на момент закрытия, пишет Global Times.

Активы, номинированные в юанях, набирают всё большую популярность на российском рынке на фоне активного развития двусторонней торговли, поясняется в статье. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, за первые восемь месяцев 2022 года общий товарооборот между Китаем и Россией составил $117,2 млрд, что на 31,4% больше, чем в прошлом году.

В начале сентября Китай и РФ также подписали соглашение о переводе торговых платежей за поставки газа в Китай на пару юань-рубль в соотношении 50:50 вместо доллара, открывая путь для более активного использования своих валют в двусторонней торговле, подчёркивается в статье.

Как заявил ранее официальный представитель Министерства торговли Китая Шу Цзюэтин, объёмы торговли между двумя странами продолжают быстро расти. Обе стороны намерены продолжать активно поддерживать торгово-экономический обмен и обеспечивать стабильность производственных цепочек и поставок, подчеркнул китайский чиновник.

За пределами РФ юань также всё чаще используется в мировой торговле и расчётах, отмечается в статье. Согласно данным глобальной платёжной службы межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT, в августе китайский юань занимал пятое место среди мировых валют, наиболее активно используемых для международных расчётов. При этом в августе общая сумма платежей в юанях выросла на 9,25% по сравнению с предыдущим месяцем.

Последний отчёт МВФ также показал, что на юань во втором квартале 2022 года приходилось около 2,88% мировых валютных резервов. Это обеспечило ему пятое место в мире, сохраняя самые высокие показатели с момента первой публикации аналогичных данных в 2016 году, пишет Global Times.

Отказ от доллара некоторые эксперты расценивают в качестве грядущей глобальной тенденции, поскольку репутация долларовой системы США и доверие к ней падают из-за безответственной денежно-кредитной политики Вашингтона, подчёркивается в статье. Поэтому всё больше рынков, вероятно, будут признавать интернациональное использование юаня в долгосрочной перспективе, заявил в интервью Global Times Чэнь Цзя, научный сотрудник Международного валютного института Китайского университета Жэньминь.