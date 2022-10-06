 

GT – юань обошёл доллар и стал самой торгуемой иностранной валютой на Московской бирже

06.10.2022, 23:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На этой неделе китайский юань впервые стал самой торгуемой иностранной валютой на Московской бирже, обогнав доллар США и евро, пишет Global Times. Активы, номинированные в юанях, набирают всё большую популярность на российском рынке на фоне активного развития двусторонней торговли, подчёркивается в статье. Этому способствуют и заключаемые между Россией и Китаем соглашения о переводе платежей в различных сферах сотрудничества на рубли и юани.


Pixabay

Китайский юань впервые стал самой торгуемой иностранной валютой на Московской бирже, обогнав в понедельник доллар США. При этом оборот торгов по валютной паре юань-рубль достиг 70,3 миллиардов рублей, превысив общий оборот в 68,2 миллиардов рублей для пары доллар-рубль и 47,5 миллиардов рублей для пары евро-рубль, пишет Global Times.

В биржевом отчёте также говорится, что с использованием пары юань-рубль в понедельник было совершено около 64 900 транзакций за день, в то время как для пары доллар-рубль около 29 500 транзакций.

Во вторник популярность китайского юаня на Московской бирже также оставалась на высоком уровне, отмечается в статье. Объём торгов по паре юань-рубль в этот день достиг 63,9 миллиардов рублей за 46 000 транзакций, в то время как по паре доллар-рубль — около 59,4 миллиардов рублей за 21 500 транзакций на момент закрытия, пишет Global Times.

Активы, номинированные в юанях, набирают всё большую популярность на российском рынке на фоне активного развития двусторонней торговли, поясняется в статье. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, за первые восемь месяцев 2022 года общий товарооборот между Китаем и Россией составил $117,2 млрд, что на 31,4% больше, чем в прошлом году.

В начале сентября Китай и РФ также подписали соглашение о переводе торговых платежей за поставки газа в Китай на пару юань-рубль в соотношении 50:50 вместо доллара, открывая путь для более активного использования своих валют в двусторонней торговле, подчёркивается в статье.

Как заявил ранее официальный представитель Министерства торговли Китая Шу Цзюэтин, объёмы торговли между двумя странами продолжают быстро расти. Обе стороны намерены продолжать активно поддерживать торгово-экономический обмен и обеспечивать стабильность производственных цепочек и поставок, подчеркнул китайский чиновник. 

За пределами РФ юань также всё чаще используется в мировой торговле и расчётах, отмечается в статье. Согласно данным глобальной платёжной службы межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT, в августе китайский юань занимал пятое место среди мировых валют, наиболее активно используемых для международных расчётов. При этом в августе общая сумма платежей в юанях выросла на 9,25% по сравнению с предыдущим месяцем. 

Последний отчёт МВФ также показал, что на юань во втором квартале 2022 года приходилось около 2,88% мировых валютных резервов. Это обеспечило ему пятое место в мире, сохраняя самые высокие показатели с момента первой публикации аналогичных данных в 2016 году, пишет Global Times. 

Отказ от доллара некоторые эксперты расценивают в качестве грядущей глобальной тенденции, поскольку репутация долларовой системы США и доверие к ней падают из-за безответственной денежно-кредитной политики Вашингтона, подчёркивается в статье. Поэтому всё больше рынков, вероятно, будут признавать интернациональное использование юаня в долгосрочной перспективе, заявил в интервью Global Times Чэнь Цзя, научный сотрудник Международного валютного института Китайского университета Жэньминь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10.20 / Мнение: Геронтократия защищает США

04.08.22 / Чоппи-боб как новинка лета-2022: для каких волос подходит модная и дерзкая стрижка

23.03.22 / Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли на барабанах на родине регги

04.01.22 / Есть что вспомнить

26.01.22 / Медики назвали продукты, которые нужно есть только теплыми

02.08.21 / Смелые вырезы – главный тренд красных дорожек: доказывают Елена Перминова, Наташа Поли и другие

28.05.21 / Свекровь никак не поймет, что мы — отдельная семья. Мы ей ничем не обязаны

19.01.22 / Регина Тодоренко о семейной жизни с Владом Топаловым: “Холод в отношениях”

17.03.21 / Мария Миронова, Саша Лусс, Наталья Бардо и другие на премьере фильма “Игры шпионов”

21.09.20 / Мнение: Украинские шахтеры ушли под землю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика