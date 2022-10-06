Президент Турции Эрдоган сообщил, что верит в полную нормализацию отношений Турции и Армении

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией.

Встреча состоялась в Праге в четверг и стала первой после 13-летнего перерыва встречей лидеров этих стран.

«У нас также состоялась встреча с премьер-министром Армении Пашиняном. Я искренне верю, что мы сможем достичь нашей цели по полной нормализации на основе добрососедских отношений в нашем регионе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Эрдогана.

Ранее в кулуарах заседания Европейского политического сообщества состоялась беседа Эрдогана, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

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