Политика: Посол Украины спровоцировал перепалку Москвы и Казахстана

Внешнеполитические ведомства РФ и Казахстана обменялись резкими заявлениями. Москва недовольна тем, что Астана до сих пор не выдворила отличившегося русофобией посла Украины. Казахи в ответ заявили, что им не понравилась тональность российского МИДа. Похоже, что Астана в период лобового конфликта Москвы и Пекина с Западом по-прежнему пытается продолжать многовекторную политику. Каков будет ее итог?

В четверг МИД Казахстана сообщил о том, что посол РФ Алексей Бородавкин был приглашен на «довольно жесткий разговор», в ходе которого «обсудили высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства». По мнению представителя казахского МИДа Айбека Смадиярова, тональность его коллеги Захаровой «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».

Стоит напомнить, что скандал зародился еще в августе. Тогда в одном из интервью посол Украины в Казахстане Петр Врублевский сообщил, что украинский режим старается убить «как можно больше русских». В конце августа, когда Москва выразила свое возмущение, Врублевского вызвали на ковер в МИД Казахстана и сделали выговор. В сентябре в Нур-Султане сообщили, что киевский дипломат уехал в отпуск, из которого уже не вернется.

Однако в минувшую среду стало ясно, что это обещание Астана (так теперь называется Нур-Султан) не сдержала. «К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», – сообщила Захарова. По ее словам, в этой связи на Смоленскую площадь был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев, которому заявлено о «категорической неприемлемости» подобной ситуации.

Москва рассчитывает, что казахская сторона, следуя не только духу союзнических отношений, но и букве собственного законодательства (статья 147 УК Казахстана предусматривает до семи лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не пойдет на поводу у неонацистского режима в Киеве и «примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста».

Хотя Смадияров в четверг и выразил недовольство «тональностью» выпадов Захаровой, все же он сообщил, что из Киева наконец получена кандидатура нового посла, ее «сейчас согласовывают» – а значит, требование Москвы наконец выполнено.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Князев считает, что скандал вызван недостаточной дипломатической выдержкой – в первую очередь с казахской стороны. «Казахстан не предпринял необходимых мер, из-за чего украинский посол и вернулся в Астану. Могли бы опубликовать краткое разъяснение: мол, для нас так важны отношения с Киевом, поэтому мы разрешили Врублевскому еще какое-то короткое время исполнять свои обязанности», – предложил эксперт.

Однако этот мелкий эпизод отражает более важный процесс, добавляет Князев. «Сейчас сужаются внешнеполитические возможности для маневра у тех стран, что находятся в высокой зависимости от Москвы. Я говорю о странах Центральной Азии, включая и Казахстан. Но пока в этих столицах нет понимания того, что время «многовекторной политики» проходит, пора определяться с кем ты. Пока не осознали, что в мире начался глобальный передел.

Пытаются вести себя по-прежнему, поддерживают отношения с Россией, от которой они зависимы, делают реверансы Западу – через Украину.

Казахстан последние месяцы наиболее ярко себя в этом проявляет – и это очень опасно для этой республики. Больше нельзя усидеть на двух стульях. Это может привести к конфликту как с Западом, так и с Россией, да и с Китаем», – предупреждает Князев.

«Принципиальное отличие Казахстана от Украины – это соседство с Китаем. Случись перекос во внешней политике Астаны в пользу западных стран, Китай вмешается. В какой форме? Трудно сказать, но он не будет так нейтрален, как он нейтрален по отношению к Украине», – полагает Князев. По мнению эксперта, в публичном пространстве не стоит впредь развивать подобные публичные скандалы. «А вот в непубличной разговор должен быть. В пятницу пройдет неформальная встреча в верхах СНГ. Нельзя исключать, что в кулуарах такой разговор как раз и состоится», – предполагает политолог.

Действительно, на пятницу в Петербурге намечен неформальный саммит лидеров стран СНГ. Об этом объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кстати, в четверг, пока казахский МИД полемизировал с коллегами в Москве, во внутренней политике Казахстана происходили важные события. Сразу несколько политических сил объединились в Народную коалицию, чтобы вместе выдвинуть президента Касым-Жомарта Токаева на предстоящие 20 ноября выборы главы государства. Опорой коалиции стала правящая партия «Аманат» («Завет предков»).

Сам Токаев принял это приглашение и выступил на форуме коалиции с программной речью. «Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств, и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии», – перечислил Токаев во внешнеполитическом разделе своей речи. По его мнению, Казахстану нужна «сбалансированная, разнонаправленная, конструктивная внешняя политика».

В Астане до сих пор не поняли, что если ориентироваться сразу на всех – на Брюссель, Вашингтон, Анкару или даже на Пекин, то Казахстан рискует утратить многие инструменты для выхода из нынешнего политического и экономического кризиса», – отмечает по этому поводу руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Казахстан – не такая уж влиятельная страна, весь он – как Москва и Подмосковье по численности населения, а если судить по экономике, то и того меньше. Токаев озабочен тем, как ему переработать наследие первого президента Назарбаева, причем переработать так, чтобы его с трона не сбросили. Человек находится в подвешенном положении, вот почему ему нужно поддерживать отношения с Россией, а при этом заигрывать с русофобами-националистами и с Западом, с китайцами, с пакистанцами, с турками. Положение хуже губернаторского», ­– считает Грозин.

«Что касается России, то она разбаловала Казахстан своим хорошим и необоснованно доверительным отношением. Токаев забыл, что удержался в январе у власти благодаря России, и теперь он ужесточает тон в адрес Москвы. Есть данные, что эта страна сбывает оружие украинцам – через Голландию, Англию. При этом едва ли не каждый казахский чиновник со средним образованием пытается учить русских тому, как правильно себя вести. Причем эти проблемы копились в Казахстане много лет», – напомнил Грозин газете ВЗГЛЯД.

«С Казахстаном меня связывают личные отношения, я там долго работал. Но должен признать: сегодня у нас гораздо больше общих точек с народами, казалось бы, гораздо более далекими в историко-культурном смысле – узбеками, таджиками, киргизами», – посетовал эксперт.

Тем временем правящая партия «Аманат» обнародовала в четверг свою новую платформу, затронув в ней и языковой вопрос – тот самый, что не раз провоцировал бытовые конфликты между казахами и русскими. Русский в документе не упоминается, зато государственный язык «должен стать объединяющей силой» общества. Его знание должно стать престижным, а использование – повсеместным.

«Казахский язык должен занять достойное место в образовании и науке, медицине, армии, финансовой сфере, промышленности, в информационном пространстве», – пишут авторы платформы. Понятно, какой именно язык пока мешает казахскому занять то место, о котором мечтают в «Аманате». Впрочем, партия заверяет, что «не позволит использовать языковой вопрос в политических играх».

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