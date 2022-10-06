 

Депутат Шхагошев призвал обсудить заявление Зеленского о «превентивных» ударах по России в Совбезе ООН

06.10.2022, 22:30, Новости дня
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Призыв Владимира Зеленского о «превентивных» ударах по РФ необходимо обсудить в Совете безопасности ООН, сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Как подчеркнул депутат, заявление Зеленского – это тема для обсуждения в Совбезе ООН. Он также отметил, что странам с ядерным потенциалом необходимо дать оценку подобной провокации. Как считает Шхагошев, свои высказыванием Зеленский, по сути, предложил воевать до последнего американца, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на заявление Зеленского, деятельностью которого руководят США и Британия, о превентивном ударе против РФ как на призыв к мировой войне. В МИД РФ подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, а руками Зеленского хочет уничтожить планету.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания РФ в ядерную повестку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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