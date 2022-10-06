В холодное время важны не только одежда, но и прическа: трендовые идеи на осень

Осень – прекрасная возможность немного преобразить свой лук. При смене имиджа важно обратить внимание не только на наряды, но также и на прическу. По традиции черпаем вдохновение от модниц, презентующих эффектные образы в своих микроблогах.

Прямые пряди и короткое каре

Если у вас прямые от природы локоны, то можете смело останавливать выбор на каре. В этом сезоне наиболее трендовой вариацией прически является каре с ровным срезом, когда все локоны у вас одной длины.

Данная стрижка не предполагает наличие челки в изначальном варианте, но при желании вы можете добавить такой элемент.

Волны и кудри

Если есть желание создать романтичный лук, тогда можете смело делать прически с кудряшками и волнами. Волосы при этом пусть будут распущенными.

Вы можете нанести немного стайлингового средства на прядки, чтобы получить легкий эффект мокрых волос. Но не перебарщивайте, чтобы не создалось впечатления, будто вы не мыли голову последнюю неделю.

Низкий пучок

Для создания образа уверенной в себе бизнесвумен используйте низкий пучок. Просто соберите все пряди в затылочной зоне, сформируйте пучок и зафиксируйте резинкой для волос. Получается стильная и элегантная прическа.

Кстати, эффектнее всего она смотрится в сочетании с брючным костюмом в мужском стиле.

Если вам нужно привнести в лук нотку маскулинности, тогда низкий пучок является идеальным вариантом для создания трендового образа.

Косы

Косичка – это классика, которая никогда не выходит из моды. Этой осенью вы можете экспериментировать с разными видами техник. Например, можно сделать французскую косу или «рыбий хвост».

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Оригинально смотрится пузырьковая коса, как у Жасмин из диснеевского мультфильма про Аладдина. Преимущество такой прически заключается в том, что не нужно владеть техниками плетения. Прическа формируется исключительно с помощью резинок для волос, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Модницы предлагают и довольно креативный вариант: вы делите все пряди на три части и потом из каждой части сплетаете косичку в разной технике.

Прически с челкой, обрамляющей лицо

В моде в этом сезоне – прически, обрамляющие лицо. Добиться такого эффекта можно не только с помощью распущенных локонов.

Обязательным элементом является челка-шторка. Она длинная, достигает подбородка. При желании можно перекрасить челку в другой оттенок. Например, вы можете ее осветлить либо сделать на пару оттенков темнее. Тогда челка будет выделяться на фоне других волос.